بيتكوين تبدأ ٢٠٢٠ أكثر أمانًا من أي وقت مضى مع تسجيل معدل الهاش لرقم قياسي جديد

تام شمس - الخميس 2 يناير 2020 12:53 مساءً - حققت بيتكوين (BTC) بالفعل رقمًا قياسيًا جديدًا في عام ٢٠٢٠ حيث ارتفع معدل هاش شبكة العملة المشفرة مرة أخرى إلى أعلى المستويات السابقة على الإطلاق.

وقد أكدت بيانات من موارد مراقبة متعددة بما في ذلك بلوكتشين وكوين دانس أن معدل الهاش أعلى من أي وقت مضى في اليوم الأول من العام الجديد.

التقديرات تشير إلى أعلى مستوى على الإطلاق لشبكة بيتكوين

كمقياس لقوة الحوسبة مكرس للتحقق من صحة بلوكتشين بيتكوين، قضى معدل الهاش الكثير من عام ٢٠١٩ في دورة نمو مستمر. ولم يتوقف مستوى الاتجاه التصاعدي فقط لفترة وجيزة في الربع الثالث.

حيث يشير معدل الهاش القوي إلى أن بيتكوين تمثل صفقات أكثر جاذبية للقائمين بالتعدين - حيث إن المزيد من طاقة التعدين يُترجم إلى أمان شبكة أفضل وقوة ضد الهجمات المحتملة.

ووفقًا لبلوكتشين، بلغ المقياس ١١٩ كوينتليون هاش في الثانية يوم ١ يناير.

معدل هاش شبكة بيتكوين على مدار سنة. المصدر: بلوكتشين

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تختلف أرقام كوين دانس، حيث تم تسجيل ١٤٣ كوينتليون في الساعة في نفس التاريخ.

معدل هاش شبكة بيتكوين لمدة ١٤ شهرًا. المصدر: كوين دانس

الأسواق تنتظر "السعر ليتبع الهاش"

يكمن سبب الاختلاف في حقيقة أنه من المستحيل قياس معدل الهاش بالقيمة الحقيقية. حيث يمكن للمصادر تحليل نشاط الشبكة الأخير فقط ومن خلال ذلك تقوم بإنشاء تقدير لمعدل الهاش المفترض.

تذبذب سعر بيتكوين مقابل الدولار بين ٣١٠٠ و١٣٨٠٠ دولار في العام الماضي، لكن اتجاه معدل الهاش قد صمد.

وكما ادعى المعلقون، بما في ذلك ماكس كيزر، مضيف كيزر ريبورت، أن ارتفاع أسعار الهاش سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع جديد في أسعار بيتكوين.

وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول الزوج بسعر أعلى بقليل من ٧١٠٠ دولار، بانخفاض حوالي ٣٪ على مدى الأيام الثلاثة التي تغطي سجل معدل الهاش.