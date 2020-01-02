ما تحتاج لمعرفته حول قوانين الكونغرس المقترحة للعملات المشفرة

تام شمس - الخميس 2 يناير 2020 05:51 صباحاً - مع دخول عالم العملات المشفرة عام ٢٠٢٠، يقوم المشرعون الأمريكيون بصياغة مشاريع قوانين لتوفير الوضوح حول العملات المستقرة وتقديم لوائح لشركات التكنولوجيا مثل فيسبوك التي قد ترغب في إنشاء عملات مشفرة خاصة بها.

تم اقتراح مشروع قانون "إبقاء شركات التكنولوجيا الكبيرة خارج المجال المالي" في ١٥ يوليو ٢٠١٩ من قبل الأغلبية الديموقراطية في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب. وبينما يستهدف هذا التشريع ليبرا، وهي عملة رقمية جديدة يقودها فيسبوك، يهدف الاقتراح إلى منع شركات التكنولوجيا الكبرى من العمل مثل المؤسسات المالية.

ووفقًا لنسخة من مشروع القانون، توصف شركة التكنولوجيا الكبيرة بأنها شركة تقدم خدمة المنصات عبر الإنترنت مع عائدات سنوية لا تقل عن ٢٥ مليار دولار.

مع وضع ذلك في الاعتبار، يقترح مشروع القانون على وجه التحديد ما يلي:

"لا يجوز لأداة منصة كبيرة إنشاء أصل رقمي أو صيانته أو تشغيله بقصد استخدامه على نطاق واسع كوسيط للتبادل أو وحدة حساب أو مخزن للقيمة أو أي وظيفة أخرى مماثلة، على النحو الذي حدده مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي."

فيسبوك لا يزال يخطط لإطلاق ليبرا، والمنظمون يعربون عن قلقهم

لا يزال لدى فيسبوك (التي تتأهل على الفور كشركة تكنولوجيا كبيرة) خطط لإطلاق ليبرا، وتستمر في تطوير عملة مستقرة اليوم. كما يخطط فيسبوك أيضًا لإدخال مجموعة من الميزات الجديدة في الأشهر القادمة، كما هو موضح في بيان صحفي نشر يوم ١٥ نوفمبر.

وعلى الرغم من أن فيسبوك لم يحدد بعد أي تاريخ لإصدار ليبرا، فإن المنظمين في جميع أنحاء العالم يعربون عن قلقهم.

وكمتابعة للتشريع "إبقاء شركات التكنولوجيا الكبيرة خارج المجال المالي"، أعربت الرئيسة ماكسين ووترز عن مشاعرها السلبية تجاه ليبرا، مطالبة فيسبوك بتعليقها خلال بيانها الافتتاحي يوم ١٧ يوليو، قائلة:

"في ضوء هذه المخاوف وغيرها، كتبت أنا وزملائي إلى فيسبوك في وقت سابق من هذا الشهر لدعوته إلى التوقف عن تنفيذ خططها حتى يتمكن المنظمون والكونغرس من دراسة القضايا المرتبطة بشركة تكنولوجيا كبيرة تقوم بتطوير عملة رقمية، وتتخذها الإجراءات اللازمة. كما يدعم المصرفيون المستقلون في المجتمع الأمريكي وغيرهم هذه الخطوة المنطقية."

وفي حين بقي فيسبوك هادئًا للغاية بعد جلسات الاستماع التي عقدها الكونغرس حول ليبرا، فإن اقتراح الحفاظ على شركة التكنولوجيا الضخمة للتمويل من شأنه أن يمكّن المنظمين الماليين للحكومة الفيدرالية من تقييم الغرامات التي تصل إلى مليون دولار يوميًا بسبب الانتهاكات.

واستنادًا إلى التشريعات والعقوبات التي تتم صياغتها إذا لم يتم استيفاء القواعد، فمن المرجح أن تفكر شركات التكنولوجيا الكبرى مرتين قبل إطلاق عملاتها و/أو أداء وظائف مصرفية.

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هل تعتبر العملات المستقرة أوراقًا مالية؟

في ١٨ أكتوبر ٢٠١٩، نشر الكونغرس الأمريكي مسودة مشروع قانون بعنوان "قانون العملات المستقرة هي أوراق مالية". ويهدف هذا التشريع إلى تنظيم عملات مستقرة، وهي عملة مشفرة تعمل كمصدر غير متقلب ومستقر للقيمة، بموجب قانون الأوراق المالية المألوف الصادر عن ١٩٣٣.

وينص مشروع القانون هذا على أنه:

"نظرًا لأن مصدري العملات المستقرة المدارة يصرون على أن العملات المستقرة المدارة ليست أوراقًا مالية، فمن المناسب أن يقدم الكونغرس الوضوح من خلال تعديل التعريفات القانونية لمصطلح الأوراق المالية ليشمل العملات المستقرة المدارة."

ويبدو أن التشريع المقترح هو استجابة مباشرة لعملة ليبرا المشفرة من فيسبوك، والتي وصفتها الشركة في تقرير إصدارها الرسمي بأنها عملة مستقرة مرتبطة بسلة من العملات الورقية.

وعلى افتراض أن مشروع قانون "العملات المستقرة هي أوراق مالية" ساري المفعول، فإن جميع القوانين التي تنطبق على الأسهم والسندات سوف تنطبق أيضًا على العملات المستقرة مثل ليبرا. وقد أوضحت نانسي مارشال غينزر، مراسلة سياسات السوق، هذا في مقال نُشر يوم ١ يناير، قائلة:

ويقول مشروع القانون هذا إن العملات المستقرة، وهي عملات [رقمية]، مثل ليبرا، مربوطة بسلة شيء يُعتبر ثابتًا، لذا لا يُفترض أن تتقلب هذه العملات. لذا فمع كون الأوراق المالية أسهم وسندات، يقول هذا القانون، "مهلًا ليبرا، إن جميع القوانين التي تنطبق على الأسهم والسندات سوف تُطبق عليكِ."

هل أخافت هذه القوانين فيسبوك؟

تشير جميع الدلائل إلى أن فيسبوك لا يتراجع عن إصدار ليبرا هذا العام. حيث ذكر كوينتيليغراف سابقًا وجود تحديثات قد أجريت مؤخرا على ورقة إصدار ليبرا.

وعلى الرغم من أنه يبدو أن التغيير الأكبر هو إزالة الأرباح المبكرة المستحقة للمستثمرين في ليبرا، إلا أن هناك حديثًا عن أن التغييرات يمكن أن تعالج المخاوف من تصنيف ليبرا كأوراق مالية.

وقد ذكرت ورقة ليبرا في البداية أرباح الأسهم، وعلى وجه التحديد: "الفائدة على أصولها الاحتياطية ستذهب نحو صيانة النظام، والحفاظ على رسوم المعاملات منخفضة، والمساعدة في النمو، ودفع أرباح للمستثمرين الأوائل."

ومع ذلك، كما أشار برومر في مقال حول هذه التغييرات، فقد تمت إزالة كل إشارة إلى "دفع الأرباح" بالكامل. وفي حين أن هناك بعض النظريات وراء هذه التعديلات، فإن التخمين الأساسي وراء هذا الدافع هو أن فيسبوك يريد تجنب تصنيف هذا المنتج المالي الجديد كأوراق مالية.