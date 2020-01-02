سعر بيتكوين سيتراجع إلى أقل من ألف دولار في عام ٢٠٢٠، حسبما توقع الرئيس التنفيذي لشركة زين غو "بمزاح"

تام شمس - الخميس 2 يناير 2020 03:51 صباحاً - عندما يدخل مجتمع العملات المشفرة عام ٢٠٢٠، قام الرئيس التنفيذي لمحفظة زين غو أوريل أوهايون" بتوقع تنبؤاته بالعام الجديد، وكان أحدها أن سعر بيتكوين سوف ينهار إلى أقل من ١٠٠٠ دولار.

وقد نشر أوهايون تغريدة قبل ٩ ساعات من وقت كتابة المقالة، قائلًا إن "بيتكوين ستتحول إلى ١٠٠٠ دولار أمريكي."

وإلى جانب تنبؤه بسعر بيتكوين، شارك أوهايون:

"سيتم اختراق جميع محافظ الأجهزة؛ ستصبح تون/ريبل هي العملة المشفرة الأكثر أهمية؛ وسيتم الكشف عن هوية ساتوشي وستكون مخيبة للآمال؛ وسوف يكدس ترامب الإحصاءات على تويتر؛ وستحظى شبكة البرق المسرعة باعتماد هائل."

المصدر: تويتر

هل كان أوهايون جادًا؟

على الرغم من أنه قد يبدو في البداية أن تغريدة أوهايون كانت مليئة بالسخرية، إلا أنه أوضح مشاعره بتغريدة أخرى بعد فترة وجيزة، قائلًا "تم إيقاف وضع المزاح".

وعندما سئل عما إذا كان يؤمن حقًا أن هذه التنبؤات ستتحقق هذا العام، أخبر أوهايون كوينتيليغراف في تغريدة أخرى، "أنا كارثة في القيام بالتنبؤات. هل رأيتم سلسلة التغريدات؟"

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بعد بضع دقائق، اعترف أوهايون أن تنبؤاته لم تكن جادة، لكنه كان سعيدًا بإخراجها.

المصدر: تويتر

لمحة من الحقيقة في كل مزحة

في حين أن تنبؤات أوهايون كانت مزحة إلى حدٍ ما، إلا أنها قد تحمل بعض الوزن في العالم الحقيقي.

فعلى سبيل المثال، ادعى رجل الأعمال الأسترالي كريغ رايت في عام ٢٠١٩ أنه ساتوشي ناكوموتو، مما أثار جدلًا فوريًا في مجال العملات المشفرة. ومن المفارقات أن رايت قد أخبر مسؤولي المحكمة أيضًا أنه لا يمكنه تمويل تسوية بقيمة ٥٠٠٠٠٠ بيتكوين في القضية التي بدأها كلايمان ضده في نوفمبر. وكان ديف كلايمان خبيرًا في الأمن السيبراني، يعتقد الكثيرون أنه كان من أوائل المطورين الذين يدعمون تقنية بيتكوين وبلوكتشين.

وعلى الرغم من أنه قد يكون من المدقع التنبؤ بأنه سيتم اختراق كل محفظة أجهزة هذا العام، إلا أن هناك عددًا من الثغرات الأمنية في محافظ الأجهزة قد ظهرت مؤخرًا. حيث توضح مدونة كراكن سكيوريتي لابز التي نُشرت يوم ١٠ ديسمبر هجوم "خلل الجهد" الذي يستخرج البذرة المشفرة المستخدمة للوصول إلى العملة المشفرة المخزنة على محفظة أجهزة كيب كي. ويمكن للمهاجم بعد ذلك مهاجمة البذرة المشفرة بالقوة الغاشمة، لأنه محمي فقط برقم PIN مكون من ١-٩ أرقام، والذي وصفته كراكن بأنه "تافه".

وعلى الرغم من أنه يبدو أنه من المحتمل أن يتم استقباال ٢٠٢٠ بمزيد من ادعاءات ساتوشي ناكوموتو واختراقات المحافظ، إلا أن أحد تنبؤات أوهايون تبدو بعيدة بعض الشيء. فعلى الرغم من أنه يعتبر فوزًا لمجتمع العملات المشفرة أن يقوم الرئيس ترامب بالتغريد عن شراء بيتكوين، إلا أنه من غير المرجح أن يحدث هذا قريبًا بناءً على تغريدة أرسلها الرئيس يوم ١١ يوليو: