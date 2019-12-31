رجل الأعمال الذي تحول لمخترق بيتكوين يسرق أكثر من مليون يورو من زملاء سابقين

تام شمس - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 11:49 مساءً - تم القبض على رجل أعمال فرنسي في مجال التكنولوجيا بزعم قيامه بسرقة أكثر من مليون يورو في بيتكوين (BTC) من زملائه السابقين فيما يُزعم أنه كان "عملًا انتقاميًا".

ففي ٢٢ ديسمبر، تم توجيه الاتهام إلى الرجل الذي لم يكشف عن اسمه من قبل قاض في باريس بتهمة السرقة وغسل الأموال والوصول عن طريق الاحتيال إلى أنظمة معالجة البيانات، حسبما ذكرت صحيفة لو باريزيان المحلية يوم ٢٨ ديسمبر.

"التخلص من الذل"

يُزعم أن دوافع المشتبه به للسرقة - غنائمه البالغ مجموعها ١٨٢ بيتكوين (BTC)، والتي تبلغ قيمتها ١,٣ مليون دولار تقريبًا بحلول وقت كتابة المقالة - كان التعطش إلى "التخلص من إذلال" التكرار.

حيث يقال إن الرجل هو موظف سابق في شركة فرنسية ناشئة للتكنولوجيا، والتي تنسب لو باريزيان تأسيسها في ٢٠١٣ إلى الرغبة في الانضمام إلى "النادي المغلق لليونيكورن القرن مفرط القيمة" في عالم التكنولوجيا ٢.٠.

وبمجرد انفجار الخلافات حول الاستراتيجية في الشركة، وجد المشتبه به نفسه أحد التنفيذيين العديدين الذين تم طردهم من المشروع.

وفي التداعيات، قيل إنه غادر البلاد بحثًا عن مشاريع جديدة - إلا أن هجرته تضمنت أيضًا تحوله من رجل أعمال رقمي في وقت ما إلى مخترق للعملات المشفرة.

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ففي الفترة بين ديسمبر ٢٠١٨ ويناير ٢٠١٩، بدأ المسؤولون التنفيذيون الباقون - الذين ينطوي عملهم ظاهريًا على استخدام يومي للعملات المشفرة المتعددة - في ملاحظة أن حيازات بيتكوين الخاصة بهم تتضاءل.

ويُزعم أن المشتبه به قد صمم عملية السرقة الخاصة به للتأكد من أن كل معاملة بيتكوين احتيالية كانت بمبلغ أقل من الحد الذي قد يؤدي إلى إطلاق تحذير أمان داخلي. وتفيد التقارير أن هذه المعرفة الداخلية كانت بمثابة علامة حمراء للمحققين، لتنبيههم إلى احتمال أن يكون موظف حالي أو سابق وراء الجريمة.

تم اعتقاله في طريقه من كالفادوس

بمجرد تقديم شكوى، قضى المحققون في قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية في الدرك (C٣N) عدة أشهر في إعادة بناء السرقات.

وتوجت أعمال الخبير السيبراني بإصدار أمر تفتيش للمشتبه به واعتقاله في ٢٠ ديسمبر، عندما عاد من كالفادو إلى فرنسا. وفي انتظار المحاكمة، تم ضبط جهاز الكمبيوتر الخاص به ومفاتيحه الخاصة، مع جزء من الأموال غير المشروعة منذ نقله إلى AGRASC - وهي الوكالة الفرنسية للأصول التي تمت مصادرتها أثناء الإجراءات الجنائية.

ويقال إن مكتب المدعي العام في باريس يضغط من أجل اعتقال المشتبه به قبل محاكمته؛ وفي الوقت الحالي، يتعرض لقيود على السفر.