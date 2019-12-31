منصة بلوكتشين لبنك تركي تقوم بالتدشين لتحويل الذهب الرقمي

تام شمس - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 09:51 مساءً - أعلن بنك إسطنبول للمقاصة والتسوية والحفظ (Takasbank) في تركيا أن نظام التحويل المادي القائم على أساس بلوكتشين والمدعوم بالذهب أصبح الآن قيد التشغيل.

حيث أطلق بنك إسطنبول للمقاصة والتسوية والحفظ التركي BiGA Digital Gold لتزويد البنوك بنظام قائم على بلوكتشين لإصدار وتسديد ونقل الذهب الرقمي، وذلك وفقًا لإعلان صدر في ٣٠ ديسمبر.

يمكّن نظام BiGA - الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في سبتمبر ٢٠١٩ - البنوك المشاركة من استخدام تقنية بلوكتشين لنقل الأصول الرقمية التي تمثل كمية من الذهب الفعلي. يمثل كل أصل غرامًا من الذهب يتم تخزينه فعليًا في خزائن بورصة الأسهم التركية وهي بورصة إسطنبول (BIST).

ويهدف مشروع BiGA إلى "إنشاء بنية تحتية تسمح بتنفيذ نقل الذهب غير المادي بمقاييس معينة مع الاحتفاظ بمكافئاتها المادية في حجز آمن باستخدام تقنية بلوكتشين"، حسبما يوضح الموقع الرسمي. وفي حديث مع وكالة الأنباء التركية AA، قال مسؤولو بنك إسطنبول للمقاصة والتسوية والحفظ:

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"تميز هذه المنصة نفسها عن العديد من المشاريع المماثلة في العالم من خلال السماح باستخدام تقنية بلوكتشين لنقل الأصول الرقمية على أساس السلع المادية، وعدم وجود أي قيمة خاصة بها، وضمان الامتثال الكامل للوائح الحالية."

البنوك التركية الكبرى تشترك في الأمر

أطلق بنك إسطنبول للمقاصة والتسوية والحفظ منصة BiGA Digital Gold بمشاركة العديد من المؤسسات المالية التركية، بما في ذلك المقرضان الرسميان Ziraat وVakif، و​​المقرض الخاص Garanti BBVA، ومصارف المشاركة الخاصة والحكومية Albaraka Turk وKuveyt Turk وZiraat Participation.

وبنك إسطنبول للمقاصة والتسوية والحفظ هو مركز المقاصة والتسوية المركزي في تركيا، والذي يوفر أيضًا خدمات المقاصة المركزية للطرف المقابل لأسواق BIST المحددة المعينة من قبل هيئة التنظيم والرقابة المالية المحلية، وهو مجلس أسواق رأس المال في تركيا.