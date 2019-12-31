ال Bitcoin و Crypto Market يتطلعان إلى زيادة جديدة: تحليل BCH ، BNB ، EOS ، TRX

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يحتفظ إجمالي ال Bitcoin و Crypto Market بمنطقة دعم مهمة بالقرب من مستوى 185 مليار دولار.
يكافح سعر البيتكوين لمواصلة الارتفاع ويتداول بالقرب من الدعم عند 7200 دولار.
انخفض سعر EOS بنسبة 2% ويتم تداوله الآن بالقرب من منطقة الدعم 2.6 دولار.
انخفض سعر BNB بنسبة 3% وفشل في البقاء فوق الدعم الرئيسي 14 دولار.
ينخفض سعر BCH نحو مستويات الدعم 205 و 200 دولار.
يواجه سعر TRX مقاومة قوية بالقرب من مستويات 0.0136 و 0.0138 دولار.
يحتفظ ال Bitcoin و Crypto Market بدعم مهم.
تحليل سعر البيتكوين كاش
بعد زيادة جديدة فوق مستوى المقاومة 205 دولار ، وجد سعر البيتكوين كاش مقاومة بالقرب من 215 دولار مقابل الدولار الأمريكي. فشل زوج BCH / USD في الاستمرار في الارتفاع وبدأ التصحيح الهبوطي دون 210 دولار.
إنه يقترب الآن من منطقة الدعم 205 دولارات ، والتي قد تختبر دعمها عند 200 دولار. أي خسائر أخرى قد تستأنف الاتجاه الهبوطي وقد ينزلق السعر نحو مستوى الدعم 185 دولار.
تحليل سعر BNB و EOS و TRX
ارتفع سعر EOS مؤخرًا أعلى من 2.6 دولار ، لكنه واجه مقاومة بالقرب من مستوى 2.7 دولار. تم تشكيل قمة بالقرب من 2.7 دولار وبدأ السعر في تصحيح هبوطي. يتداول السعر الآن بالقرب من مستوى الدعم 2.6 دولار ، والذي قد يختبر أدناه منطقة دعم 2.5 دولار.
يكافح سعر Tron للحصول على زخم أعلى من مستويات المقاومة 0.0136 و 0.0138 دولار. لا تزال المقاومة الرئيسية بالقرب من 0.0140 دولار ، والتي قد يستمر السعر في الارتفاع في المدى القريب. على الجانب السلبي ، يقع الدعم الرئيسي بالقرب من 0.0130 دولار ، والذي دونه يمكن أن ينخفض السعر بشدة.
كافحت عملة Binance للتسلق فوق منطقة 14.40 دولار. نتيجة لذلك ، بدأ سعر BNB في الانخفاض جديد وكسر مستويات الدعم 14.20 و 14 دولار. يقترب السعر الآن من مستوى الدعم 13.75 دولار ، والذي دونه قد يختبر منطقة 13.50 دولار.
بالنظر إلى الرسم البياني لأربع ساعات لسوق العملة المشفرة ، كان هناك تصحيح هبوطي من منطقة المقاومة 195 مليار دولار. انخفض سوق ال Bitcoin و Crypto Market إلى ما دون مستوى 190 مليار دولار. مع ذلك ، فإن مستوى 185 مليار دولار وخط الاتجاه الصعودي المتصل يوفر الدعم.
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