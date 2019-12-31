البيتكوين يحتاج لتجاوز 7400 لبدء زيادة جديدة في عام 2020

يتداول سعر البيتكوين حاليًا فوق مستويات الدعم البالغة 7200 و 7150 مقابل الدولار الأمريكي.

من المرجح أن يرتفع السعر مرة أخرى ما لم يكن هناك إغلاق يومي أقل من 7000 دولار.

يوجد خط اتجاه هبوطي رئيسي يتشكل مع مقاومة بالقرب من 7240 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

من المرجح أن يكسر الزوج 7240 و 7300 دولار أمريكي لبدء زيادة جديدة في عام 2020.

يظهر سعر البيتكوين علامات على الحركة الصعودية المتجددة مقابل الدولار الأمريكي. يجب أن يبقى BTC أعلى من 7150 دولارًا للاستعداد لدفع آخر نحو حاجز 7500 دولار.

تحليل سعر البيتكوين

بعد تشكيل أعلى مستوى أسبوعي جديد بالقرب من 7531 دولار ، بدأ سعر عملة البيتكوين في تصحيح هبوطي مقابل الدولار الأمريكي. انخفض السعر إلى ما دون مستويات الدعم 7400 و 7300 دولار.

علاوة على ذلك ، كان هناك إغلاق أقل من 7300 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط لكل 100 ساعة. أخيرًا ، انخفض السعر إلى ما دون مستوى الدعم 7200 دولار ، لكنه بقي فوق منطقة الدعم 7150 دولار.

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يتكون القاع بالقرب من 7179 دولار ، ويقوم السعر في الوقت الحالي بتوحيد الخسائر فوق مستوى 7200 دولار. توجد مقاومة فورية بالقرب من مستوى 7240 دولار. علاوة على ذلك ، هناك خط اتجاه هبوطي رئيسي يتشكل مع مقاومة بالقرب من 7240 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

تقع المقاومة التالية بالقرب من مستوى تصحيح فيب بنسبة 23.6% من أعلى مستوى عند 7531 دولار إلى قاع 7179 دولار. ومع ذلك ، فإن العقبة الرئيسية الأولى تقترب من 7300 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ساعة.

الاختراق الناجح فوق حاجز 7300 دولار قد يدفع سعر البيتكوين نحو مستوى المقاومة 7400 دولار. يمكن أن تكون المقاومة الوسيطة 7355 دولار أو مستوى تصحيح فيب 50% من أعلى مستوى 7531 إلى 7179 دولار.

أخيرًا ، قد يؤدي المتابعة من فوق مستوى المقاومة 7400 دولار إلى ضبط نغمة التحرك الصعودي الأكبر نحو مستويات المقاومة 7500 و 7600 دولار. قد تتطلب أي تقلبات إضافية دفع نحو مستوى 8000 دولار.

على العكس من ذلك ، قد يكافح السعر للتسلق فوق منطقة المقاومة 7300 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط لكل 100 ساعة. في الحالة المذكورة ، هناك خطر حدوث انهيار هبوطي دون مستويات الدعم 7200 و 7150 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يبدو أن سعر البيتكوين يستعد لكسر صعودي فوق مستويات المقاومة 7240 و 7300 دولار. من المرجح أن يؤدي الإغلاق الناجح فوق مستوى 7300 دولار إلى دفع السعر نحو 7400 و 7500 دولار.