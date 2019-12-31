جستن صن يشرح الأساس المنطقي وراء تبرعه بمليون دولار لغريتا ثونبرغ

تام شمس - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 03:51 صباحاً - في ١٨ ديسمبر، ذكر كوينتيليغراف أن مؤسس ترون (TRX) "جستن صن" تعهد علنا ​​بالتبرع بمبلغ مليون دولار للناشط السويدي غريتا ثونبرغ لزيادة الوعي العالمي بأزمة المناخ.

وفي أعقاب مؤتمر المناخ COP٢٥ للأمم المتحدة في مدريد، غرد صن:

وعلى الرغم من تعهد صن بتقديم تبرع بقيمة مليون دولار لحملة غريتا ثونبرغ، إلا أنه لم يتضح بعد كيف ستساعد العملة المشفرة في تقليل آثار الكربون من خلال إنشاء تسويات لا مركزية.

وفيما يتعلق بهذا، أخبر صن كوينتيليغراف أن السويات اللامركزية ومنصات التمويل اللامركزية تديرها أجهزة الكمبيوتر على أنظمة الحوسبة السحابية. وبدوره، هذا يلغي الحاجة إلى وثائق ورقية.

"يتم تشغيل التسوية اللامركزية والتمويل اللامركزي بالكامل بواسطة أجهزة الكمبيوتر على أنظمة الحوسبة السحابية، مما يلغي الحاجة إلى دفاتر السجلات وإدارته المحفوظة على الورق." Advertisements

وبالإضافة إلى ذلك، لا تعتمد أنظمة الحوسبة السحابية على البنية التحتية للنقل المادي، لأن كل شيء رقمي. ومثل هذه الأنظمة يمكن أن تجعل من الممكن للناس السفر أقل، وتخفيف عبء قطاع السفر على البيئة - حيث يمثل ٨ في المئة من انبعاثات الكربون العالمية.

"هذه الأنواع من السجلات تتطلب الإرسال بالبريد التي تتم من خلال النقل. كما تتطلب عملية "معرفة عميلك" ككل تفاعلًا وجهًا لوجه، مما يجعل من اللازم في بعض الأحيان أن يسافر الأشخاص. كل هذا لن يكون إلزاميًا عند استخدام التمويل اللامركزي."

أشار صن أيضًا إلى أن استخدام نظام نقاط البيع (POS) يمكن أن يقلل من استهلاك الطاقة المرصود في طرق التعدين التقليدية الخاصة بإثبات العمل التي تستخدمها بيتكوين. ولوضع هذا في الحسبان، أظهرت دراسة أجريت مؤخرًا أن تعدين بيتكوين ينبعث منه أكثر من ٢٢ مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، مقارنةً بالانبعاثات الكلية لمدن مثل لاس فيغاس وفيينا.

"من خلال اعتماد نظام إثبات الحصة، فإنه يقلل بشكل كبير من الاستهلاك الهائل للطاقة المستخدمة في طريقة التعدين بإثبات العمل التقليدية المستخدمة بواسطة بيتكوين."

وأخيرًا، ذكر صن أن الأنظمة المالية اللامركزية مفيدة في أنها متاحة بسهولة في جميع أنحاء العالم.