دي لايف تنضم إلى نظام بيتورنت الإيكولوجي لجعل مشاركة المحتوى عبر بلوكتشين عملية سائدة

تام شمس - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 02:53 صباحاً - أعلنت شركة بيتورنت العملاقة لتبادل الملفات من نظير إلى نظير يوم ٣٠ ديسمبر أن دي لايف، وهي منصة البث المباشر القائمة على بلوكتشين، ستنضم إلى نظامها الإيكولوجي.

ومن خلال هذه الشراكة، ستوفر دي لايف إمكانيات مشاركة المحتوى من نظير إلى نظير والبث المباشر لمستخدمي بيتورنت النشطين البالغ عددهم ١٠٠ مليون شهريًا.

ويمتلك دي لايف، الذي تم إطلاقه منذ ما يقرب من عامين، على أكثر من ٥ ملايين مستخدم نشط شهريًا ومجتمع نشط مباشر. وفي أبريل ٢٠١٩، قام أحد مستخدمي يوتيوب الأكثر شهرة في العالم، PewDiePie، بإجراء أول بث مباشر له على دي لايف. وقد شارك PewDiePie منذ ذلك الحين في بث مباشر على دي لايف مع مستخدمي يوتيوب المشهورين مثل Ninja وJames Charles وJack Black.

كما أوضح جستن صن، الرئيس التنفيذي لشركة بيتورنت، أن دي لايف هي واحدة من المنصات الرائدة القائمة على بلوكتشين للبث المباشر.

"تُعد دي لايف أحد أفضل الأمثلة في العالم الحقيقي لما هو ممكن عند الجمع بين بلوكتشين والوسائط الرقمية. ويعتبر يعد دي لايف حلًا رائعًا لمنتجي الوسائط المباشرة. فكر في مدى أهمية محتوى البث المباشر بالفعل لمنصات الوسائط الاجتماعية المركزية التي تتولى الملكية وميزة العمل الشاق لمستخدميها. ونحن نتطلع إلى أن تحقق دي لايف قيمة للعالم بأسره من خلال إضافة ترون ومجتمع بيتورنت العالمي للمبدعين المتحمسين."

وستقوم دي لايف بدمج أنظمة حساباتها مع نظام بيتورنت لزيادة تكامل المجتمعات. على سبيل المثال، ستنقل بي لايف، وهي منصة البث المباشر التي قدمتها بيتورنت في أوائل عام ٢٠١٩، إلى دي لايف، لتضم الفرق معًا.. كما ستعلن دي لايف عن منتجاتها وخدماتها على شبكات بيتورنت لتوليد الوعي لمشاركة المحتوى اللامركزي.

وقد أشار تشارلز واين، الرئيس التنفيذي لشركة دي لايف، إلى أنه يتطلع إلى التكامل.

"نحن نشعر بالارتياح لأن لدينا الفرصة لنكون جزءًا من نظام بيتورنت الإيكولوجي. فقد شاهدتهم يصبحون روادًا في مجال التعامل القمي من نظير إلى نظير. ويقترب هدف دي لايف المتمثل في تمكين المبدعين والمجتمعات المكافئة خطوة واحدة من تضخيم هذا المشروع الجديد". Advertisements

إنشاء منصة مشاركة محتوى لا مركزية حقًا

سيتم ترحيل دي لايف، الذي تم بناؤه حاليًا على بلوكتشين لينو (الذي تم استضافته مسبقًا على بلوكتشين ستيم)، إلى بلوكتشين ترون نتيجة للتعاون. استحوذت ترون على بيتورنت في يوليو ٢٠١٨ لدمج الأنظمة معًا في محاولة لإنشاء أكبر بروتوكول لامركزي في العالم لمشاركة الملفات.

وستستمر دي لايف في دعم سلسلة بلوكتشين لينو حتى يكتمل الانتقال إلى بلوكتشين ترون. وفي حين سيتم دمج البنية التحتية التقنية لبلوكتشين لينو في بيتورنت، فإن العملة المشفرة لينو المستخدمة من قبل دي لايف لدفع منشئي المحتوى لم تعد الوحدة الأساسية للقيمة في النظام الإيكولوجي الجديد.

ولتسهيل دمج عملة بيتورنت المشفرة BTT في نظام دي لايف البيئي الحالي، تخطط دي لايف لتقديم مزايا ومكافآت للمستخدمين الحاليين للانتقال من بلوكتشين لينو إلى نظام بيتورنت الإيكولوجي.

وستستخدم دي لايف أيضًا خدمة بيتورنت الجديدة لتخزين الملفات، والمعروفة باسم نظام تبادل ملفات بيتورنت (BTFS).

ووفقًا لصن، تعد BTFS واحدة من أكبر البروتوكولات اللامركزية في العالم وستجعل من شبه المستحيل حذف المعلومات من الإنترنت. وتُعد هذه قدرة جذابة بشكل خاص على عدد من مستخدمي يوتيوب الذين تأثروا مؤخرًا بحظر العملات المشفرة على المنصة، مما تسبب في حذف المحتوى المتعلق بالعملات المشفرة.

وقد أخبر صن كوينتيليغراف أن بيتورنت تخطط للتعاون مع مؤثري العملات المشفرة لإظهار كيف يضمن BTFS بقاء المحتوى على الإنترنت.

"نحن نخطط للعمل مع المؤثرين في مجال العملات المشفرة، حيث عانى الكثيرون من حذف المحتوى على يوتيوب وتويتر وريديت وغيرها من المنصات المركزية. وطالما أنهم يستخدمون شبكة BTFS، فسيكون من المستحيل حذف المحتوى، حيث يتم توزيع كل شيء عبر أجهزة كمبيوتر مستخدمي بيتورنت على مستوى العالم."

كشف صن لكوينتيليغراف أن شبكة BTFS ستُطلق في الربع الأول من عام ٢٠٢٠.