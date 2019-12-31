بورصة العملات المشفرة "بولونيكس" تؤكد تسرب البيانات بعد بريد إلكتروني حرج

تام شمس - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 02:53 صباحاً - فرضت بولونيكس إعادة تعيين كلمة المرور لجميع العملاء بسبب وجود قائمة مسربة من عناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور على تويتر.

في ٣٠ ديسمبر، أرسلت البورصة رسالة عبر البريد الإلكتروني لعملائها لإبلاغهم بأنه من المحتمل استخدام قائمة بعناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور المسربة لتسجيل الدخول إلى حسابات بولونيكس. وقد فرضت البورصة إعادة تعيين كلمة المرور على أي عناوين بريد إلكتروني لها حساب في البورصة. ويقرأ البريد الإلكتروني:

"على الرغم من أن جميع عناوين البريد الإلكتروني [المسربة] المدرجة في القائمة لا تنتمي إلى حسابات بولونيكس، إلا أننا نفرض إعادة تعيين كلمة المرور على أي عناوين بريد إلكتروني لديها حساب معنا، بما في ذلك عنوانك".

أحد عملاء بولونيكس يعتقد أن البريد الإلكتروني للبورصة هو عملية احتيال

كان أحد عملاء بولونيكس مقتنعًا بأن البريد الإلكتروني الخاص بالبورصة كان عملية احتيال وتوجه إلى تويتر لجذب الانتباه إلى الخدعة المتصورة. وقد وضع هذا دعم عملاء بولونيكس في موقف حرج من الحاجة إلى شرح أن البريد الإلكتروني كان بالفعل حقيقي وليس عملية احتيال. حيث ردوا قائلين: "هذا بريد إلكتروني حقيقي! يرجى إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بأمان الحساب.

وليس من الواضح كيف ظهرت عناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور على تويتر في المقام الأول، وما هي النسبة المئوية للبيانات المسربة التي تحتوي بالفعل على بيانات حالية لعملاء بولونيكس.