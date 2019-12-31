شرح سهل مبسط ل انترنت المال Internet of Money و أهميته للبشرية

انترنت المال Internet of Money و تكنولوجيا البلوكشين و البيتكوين من أهم الابتكارات الاكثر جرءة و الاكثر قوة في المجال المالي ، بحيث انها اجتاحت العالم الاقتصادي و المالي بدون ادن من اي جهة او شخص او حكومة، بمعنى التكنلوجيا تفرض قوتها و لا تعترف بالحدود الدولية، او قوة الدولار او هذه قوة اقتصادية و هذه ضعيفة، التكنولوجيا مع توجهات البشرية، اما للجيد او السيئ.

و كما جاء في كتاب The Internet of Money للكاتب Andreas M. Antonopoulos

انترنت المال Internet of Money، البيتكوين قدمت لنا 50 عاما الى الامام من التطور، بابتكارات و تكنولوجيا لا تحتاج الى اي اذن من اي جهة.

انترنت المال Internet of Money

فماذا يعني ذلك؟ ابتكارات و تكنولوجيا لا تحتاج الى اي اذن من اي جهة. إنه يشير بالفعل إلى ساتوشي ناكاموتو الذي ابتكر طريقة يمكننا من خلالها جعل الخدمات المالية في متناول الجميع في كل العالم و بدون حدود دون طلب إذن من أي شخص.

لا يحتاج Bitcoin و مثيله من العديد من العملات المشفرة الأخرى ، إلى سلطة مركزية أو امتلاك حساب مصرفي. يعد Bitcoin أيضًا أول أيديولوجية تمكن من جعل المعاملات بأقل المصاريف و احيانا منعدمة عبر حدودًا بين الأشخاص و دون المرور بأي شكل من أشكال الوسيط. فهذا هو تطور التكنولوجيا الحقيقي الذي يخدم الناس و يسرع حاجياتهم اليومية. ابتكار ال Bitcoin و البلوكشين يشبه إلى حد كبير الإنترنت في التسعينيات عندما كان لا يوجد أحد لديه أدنى فكرة عما سيكون عليه الان. و بسرعة إلى الأمام إلى اليوم ، ها نحن … لدينا Google و Facebook و Twitter و AirBnb و YouTube ، وبعض من أفضل أدوات الإنترنت التي ربما لا نستطيع العيش بدونها. هذه الأدوات ناجحة للغاية لأن الأفراد مثلنا هم جوهر محركهم الاقتصادي.

“تم صنع بطاقات الائتمان في الخمسينيات من القرن الماضي، ومن المؤكد أنها لم تصنع لعصر الإنترنت. ولكن عملة البيتكوين موجودة لعصر الإنترنت “- Andreas M. Antonopoulos Advertisements

كما نرى جميعا و نشهد، حتى ابائنا الان اقتنعوا بالتكنولوجيا و فهمو و استوعبوا انها تسهل حياتهم، حيث كان الامر صعب تصديقه قبل سنوات من طرف الاجيال القديمة، التكنولوجيا لها تأثير كبير و عميق على الناس و على كل الصناعات. في صغرنا اعتدنا على شراء أشرطة الكاسيت لنستمع الى الموسيقى، الان تحمل فقط ملف رقمي MP3 في هاتفك و تستمع للموسيقى بالصوت الذي تريد. اعتدنا أيضًا تشغيل أفلام على اشرطة و أقراص الليزر في ذلك الوقت أيضًا. الان تكاد لا ترى قرصا او كاست واحدًا في أي مكان من سنوات قبل، حتى أقراص DVD و Blu-ray ستنقرض قريبًا. فقط لأنه لدينا الآن Netflix و Hulu و Amazon Prime ، حيث أن الأفلام ومقاطع الفيديو ليست الآن سوى نوع من المحتوى المتدفق، بحث كل شيء سيصبح رقمني، تستخدمه على جهاز واحد، حتى المال انت الان بطريقة او بأخرى تحوله عبر هاتفك.

الشيء نفسه سيحدث لعملاتنا التي نلمسها الان. كما هو حاصل الان يحيث القيمة أصبح رقمية يتحكم فيها المنطق و الرياضيات، و اصبحت مع 0 و 1 لغة الحاسوب . بمعني، أن جميع بوابات الدفع العالمية ستجعل من عملاتنا قابلة للتحويل عبر الإنترنت، حتى أنظمتنا المصرفية التقليدية، و لا شك ان العديد لاحظ ذلك، و العديد منا الان في هاتفه تطبيق تابع لبنكه.

دول تسير في خطى رقمنة المال كليا

وفقًا لمقالة في مجلة Forbes فالهند ، على سبيل المثال ، من المحتمل أن تكون أول دولة سيكون مجتمعًا يدون اي مال ملموس، حتى ان للحكومة الهندية موقع الكتروني حكومي لذلك Digital India. الصين تسير في نفس الاتجاه كذلك. لقد حاولت البشرية قصارى جهدها لجعل كل شيء مريحًا وأكثر أمانًا. لذلك ، هذه الحركة غير النقدية لن تتوقف عند هذا الحد. ستكون السنوات الخمس القادمة مثيرة للاهتمام لمعرفة من سيدفع الابتكار أكثر إلى ما نقوم به للنظام المالي.

في المستقبل القريب ، ستكون الأموال قابلة للبرمجة بالكامل ، مما يتيح لنا التعامل بسهولة وأمان، و يستحيل تزوير اي عملية تحويل، و كل التحويلات المالية ستكون عامة. ولكن في الوقت الحالي المجتهدون في الصناعة يعملون على جمع أجزاء الصناعة، ليعتمدها العالم، لنستطيع نشر الوعي بقيمة التكنولوجيا في ادارة المال. يوجد الآن أكثر من 4000 عملة مشفرة تم إنشاؤها منذ عام 2009 لاستكشاف كل الاحتمالات حول كيفية جعل هذه الرؤية ممكنة.

كما جاء في كتاب Andreas M. Antonopoulos، أن التكنولوجيا المالية الجديدة ستسمح لأكثر من 6 مليار شخص للإستفادة من الخدمات المالية عبر العالم و بدون حدود و ذلك عبر هاتفه النقال.