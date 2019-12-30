سندات بقيمة مليون دولار ثمن إبقاء منتهك عقوبات كوريا الشمالية المزعوم "غريفيث" في ألاباما للآن

تام شمس - الاثنين 30 ديسمبر 2019 11:53 مساءً - بعد أن تم الإفراج عنه بكفالة يوم ٢٦ ديسمبر، تم إطلاق سراح فيرجل غريفيث، الباحث في مؤسسة إيثريوم، مقابل سند بقيمة مليون دولار بشرط أن يقيم خارج كاليفورنيا.

وفي ٣٠ ديسمبر، ذكرت صحيفة إنر سيتي بريس أن غريفيث البالغ من العمر ٣٦ عامًا قد أُطلق سراحه بعد جلسة استئناف بكفالة في وقت سابق اليوم. وقد عُقدت الجلسة أمام محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك، القاضي فيرنون إس. بروديريك، الذي منح كفالة بكفالة قدرها مليون دولار وأمر بإطلاق سراح غريفيث، شريطة أن يبقى مع والديه في ألاباما بسبب "الإقناع الأخلاقي".

على الرغم من أن غريفيث حاول الحصول على جواز سفر سانت كيتس، فإن شروط الكفالة تسمح لغريفيث باستخدام بطاقة جواز سفره للسفر إلى بلدان مثل كندا والمكسيك ومناطق معينة من منطقة البحر الكاريبي بما في ذلك سانت كيتس ونيفيس. وسيكون أيضًا قادرًا على استخدام البريد الإلكتروني للبقاء على اتصال مع محاميه. وورد أن السندات البالغة قيمتها مليون دولار مضمونة في منازل الأقارب.

معتقل لتثقيف كوريا الشمالية حول العملات المشفرة وبلوكتشين

تم إلقاء القبض على غريفيث لأول مرة يوم ٢٨ نوفمبر بسبب سفره إلى جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية لتقديم عرض تقديمي حول كيفية تفادي العقوبات عبر تقنية بلوكتشين والعملات المشفرة.

وقد تم اتهام غريفيث بالتآمر لخرق القانون الدولي للقوى الاقتصادية الطارئة (IEEPA)، الذي يعاقب بمدة أقصاها ٢٠ عامًا في السجن.