شركة تي دي أمريتريد لا تنفي إمكانية إدراج ريبل في الخدمة

تام شمس - الاثنين 30 ديسمبر 2019 09:53 مساءً - لا تنكر شركة تي دي أمريتريد الكبرى للوساطة في الولايات المتحدة إمكانية إدراج العملات المشفرة مثل ريبل على منصتها.

ويبدو أن تي دي أمريتريد، وهي من أوائل الجهات التي تبنت نظام تداول عقود بيتكوين الآجلة الأصلية، لا تزال إيجابية بشأن المزيد من المبادرات المحتملة حول العملات المشفرة.

تي دي أمريتريد تلمح للمزيد من خدمات العملات المشفرة بناءً على ملاحظات العميل

في تغريدة بتاريخ ٢٩ ديسمبر، ألمحت تي دي أمريتريد إلى أنها تواصل استكشاف أسواق العملات المشفرة، ردًا على سؤال حول إذا ما كانت الشركة تخطط لدعم العملات المشفرة مثل ريبل.

"شكرًا لكم على اهتمامكم! حاليًا، نحن نقدم عقود بيتكوين الآجلة على بورصة شيكاغو التجارية. وسوف نستمر في مراقبة السوق ونفكر في فرص إضافية للمضي قدمًا". Advertisements

تواصل كوينتيليغراف يوم ٣٠ ديسمبر مع متحدث باسم تي دي أمريتريد ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل حول إمكانية تضمين ريبل، مع ملاحظة فقط أنه ستتم إضافة منتجات وخدمات جديدة بناءً على تعليقات العملاء. حيث قال الممثل:

"نقوم دائمًا بتقييم المنتجات والخدمات الجديدة استنادًا إلى ملاحظات العملاء."

شركة تي دي أمريتريد تستحوذ على عملاقة الوساطة تشارلز شواب في أواخر نوفمبر ٢٠١٩

تأتي هذه الأخبار بعد أن استحوذت شركة تي دي أمريتريد على شركة تشارلز شواب العملاقة للسمسرة الاستثمارية في أواخر نوفمبر ٢٠١٩ في صفقة لجميع الأسهم بقيمة ٢٦ مليار دولار. وحسبما أعلنت شواب رسميًا، أنشأت عملية الاستحواذ شركة بقيمة ٥ تريليونات دولار من الأصول الخاضعة للإدارة.

وفي أعقاب عملية الاستحواذ، أطلقت إريس إكس، بورصة العملات المشفرة المدعومة من تي دي أمريتريد، عقود بيتكوين الآجلة التي تتم تسويتها فعليًا يوم ١٧ ديسمبر ٢٠١٩. ومن خلال إطلاق المنتج، سمحت الشركة للمستثمرين بتلقي عملة مشفرة حقيقية وليس ما يعادلها من النقد عند التداول.