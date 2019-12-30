باينانس.يو إس تفتح الاختبار التجريبي من تطبيق iOS لجميع المستخدمين

تام شمس - الاثنين 30 ديسمبر 2019 06:51 مساءً - فتحت بورصة العملات المشفرة باينانس للمستخدمين المقيمين في الولايات المتحدة، باينانس.يو إس، الاختبار التجريبي لتطبيق iOS لجميع المستخدمين.

وقد أعلنت البورصة عن الخبر في تغريدة بتاريخ ٣٠ ديسمبر، حيث كشفت عن نجاح اختبار بيتا الخاص ودعت جميع عملائها للمشاركة في إصدار iOS التجريبي. بدأت مرحلة اختبار الإصدار التجريبي الخاص يوم ١٨ ديسمبر، مما أعطى باينانس.يو إس الفرصة لمعالجة العيوب المحتملة وحلها قبل إتاحة التطبيق لجمهور أوسع.

وبعد اختبار الإصدار التجريبي من نظام التشغيل iOS، أتاحت باينانس.يو إس اختباره التجريبي على أجهزة أندرويد، كما حثت الجمهور على المساعدة في تحديد المشكلات المحتملة وحلها قبل إطلاق التطبيق لجمهور أوسع.

في ٢٧ ديسمبر، كشفت باينانس أنها تتيح الآن للمستخدمين شراء العملات المشفرة مباشرةً من خلال بطاقات الائتمان والخصم من فيزا. ويمكن لمستخدمي البورصة شراء أربع عملات مشفرة بشكل مباشر - بما في ذلك بيتكوين (BTC) وإيثريوم وؤيبل وباينانس كوين (BNB) - بعد ربط حساباتهم ببطاقات فيزا الصادرة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.