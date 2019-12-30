باينانس ستدعم ترقية إيثريوم موير غلاسير المعلن عنها حديثًا

تام شمس - الاثنين 30 ديسمبر 2019 06:51 مساءً - ستقوم بورصة العملات المشفرة الرئيسية باينانس بتعليق عمليات إيداع وسحب إيثريوم (ETH) لدعم ترقية شبكة إيثريوم موير غلاسير المعلن عنها مؤخرًا.

ففي أحد التدوينات يوم ٣٠ ديسمبر، قالت باينانس أنه سيتم تعليق عمليات الإيداع والسحب على المنصة قبل ارتفاع كتل شبكة إيثريوم عند ٩٢٠٠٠٠٠ المحدد لتنفيذ عملية الترقية.

تداول إيثريوم لن يتأثر

على الرغم من أن تداول إيثريوم لن يتأثر أثناء الترقية، سيتم إعادة فتح عمليات الإيداع والسحب بمجرد أن ترى باينانس أن الشبكة التي تمت ترقيتها مستقرة. كما أشارت باينانس إلى أنه لن تصدر إعلانًا منفصلًا عن استئناف عمليات الإيداع والسحب. وقد أوصت البورصة بعمل عمليات الإيداع بالكامل قبل الترقية:

"يرجى ترك وقت كافٍ لمعالجة عمليات الإيداع بالكامل قبل ارتفاع كتلة شبكة إيثريوم أعلاه. وسنتعامل مع جميع المتطلبات الفنية المتعلقة بجميع المستخدمين الذين يحملون إيثريوم في حسابات باينانس الخاصة بهم."

ترقية موير غلاسير تأتي بعد أقل من شهر من انقسام إسطنبول الكلي

تم توضيح ترقية موير غلاسير في اقتراح بتاريخ ٢٢ نوفمبر قدمه مطور إيثريوم جيمس هانكوك، ومن المتوقع تفعيلها على الشبكة الرئيسية في الأول من يناير عام ٢٠٢٠ عند الكتلة ٩٢٠٠٠٠٠. والتاريخ الدقيق عرضة للتغيير بسبب أوقات الكتل المتغيرة، وتتوفر المناطق الزمنية وإحصائيات الكتل في الوقت الفعلي على موقع Ethernodes.org.

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ووفقًا لمدونة نشرتها إيثريوم كات هيردرز - وهو مجتمع مخصص لتطوير الشبكة - يوجد لدى موير غلاسير اقتراح تحسين واحد فقط، EIP ٢٣٨٤. وتم تصميم الاقتراح لتأخير ما يسمى "قنبلة الصعوبة"، والتي يشار إليها أيضًا باسم العصر الجليدي لإيثريوم، حتى ٤٠٠٠٠٠٠ كتلة أخرى، أو ما يقرب من ٦١١ يومًا.

وقنبلة الصعوبة لإيثريوم هي آلية من المفترض أن تجعل عملية إنشاء كتل جديدة أكثر تعقيدًا تدريجيًا وستقود الشبكة في النهاية إلى خوارزمية توافق على إثبات الحصة.

وقد أوضحت إيثريوم كات هيردرز أن ترقية نهر موير غلاسير أمر ضروري بعد ترقية إسطنبول يوم ٧ ديسمبر بسبب مشاكل في التنبؤ بتوقيت قنبلة الصعوبة.

ولن يتم تنشيط ترقية موير غلاسير إلا على شبكة اختبار شبكة روبستين، وفقًا لإيثريوم كات هيردرز. ويُنصح مشغلي العقد والقائمين بالتعدين الذين فاتتهم ترقية إسطنبول وليسوا جزءًا من سلسلة إيثريوم الحالية بترقية عملائهم إلى موير غلاسير في أقرب وقت ممكن. ووفقًا لإعلان رسمي صادر عن مؤسسة إيثريوم، يجب أن تتم ترقية العقد قبل ٣٠ ديسمبر ٢٠١٩.