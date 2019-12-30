سوق الكريبتو يظهر اشارات ايجابية : تحليل LTC, BNB, BCH, TRX

إجمالي سوق الكريبتو يرتفع ببطء وهو الآن أعلى من دعم 185 مليار دولار.

ارتفع سعر البيتكوين مؤخرًا ، لكنه فشل في الارتفاع فوق مستوى المقاومة 7500 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس BNB بأكثر من 5% واخترق منطقة المقاومة 14.20 دولار.

يتعافى سعر LTC ببطء ويتداول الآن أعلى من 42.50 دولار.

ارتفع سعر BCH فوق مستويات المقاومة 205 دولار و 210 دولار.

يرتفع سعر TRX وقد يختبر قريبًا مستوى المقاومة 0.0140 دولار.

يظهر BTC وسوق الكريبتو إشارات صعودية. من المرجح أن يرتفع ارتفاعًا ثابتًا.

تحليل سعر بيتكوين كاش

بعد التماسك فوق مستوى الدعم البالغ 185 دولارًا ، بدأ سعر بيتكوين كاش في حركة صعودية جيدة مقابل الدولار الأمريكي. ارتفع سعر BCH بأكثر من 5% وكسر مستويات المقاومة 200 و 205 دولار.

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يتداول السعر الآن فوق 210 دولار ويبدو أن الثيران يهدفون إلى اختبار حاجز 225 دولار. أي مكاسب أخرى قد تحدد سرعة حدوث مزيد من التقلبات نحو مستوى 250 دولار على المدى القريب.

تحليل سعر BNB و LTC وترون TRX

عملة Binance تتعافى وتمكنت مؤخرًا من كسر مستوى المقاومة 14 دولار. ارتفع سعر BNB حوالي 5% ويتداول الآن فوق مستوى 14.20 دولار. تقع المقاومة الرئيسية التالية بالقرب من 14.50 دولار ، وفوق ذلك سيختبر السعر على الأرجح منطقة المقاومة 15.00 دولار.

شكل سعر Litecoin قاعدة دعم لطيفة بالقرب من مستوى 40 دولار. بدأ سعر LTC ارتفاعًا ثابتًا وكسر مستويات المقاومة 41.20 و 42.50 دولار. يتداول الآن فوق 43 دولار ويواجه عقبة رئيسية بالقرب من مستويات 44.20 دولار و 45 دولار. على الجانب السلبي ، قد يكون مستوى 41.20 دولار بمثابة دعم الآن.

يحتفظ سعر Tron بمنطقة الدعم 0.0130 دولار ويتعافى حاليًا. يتم تداول سعر TRX فوق 0.0135 دولار وقد يحاول تجاوز مستوى 0.0140 دولار. الإغلاق فوق 0.0140 دولار قد يقود السعر نحو مستوى 0.0150 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني لأربع ساعات لسوق العملة المشفرة ، كان هناك انتعاش جيد فوق مستويات المقاومة 182 مليار دولار و 185 مليار دولار. حتى أن سوق الكريبتو ارتفع فوق 190 مليار دولار واختبر مقاومة 195 مليار دولار.

إنه يتداول حاليًا بالقرب من مستويات 190 مليار دولار ، مع وجود دعم بالقرب من 185 مليار دولار. على الجانب العلوي ، من المرجح أن يؤدي الاختراق الواضح فوق 200.0 مليار دولار إلى تحقيق مكاسب قوية سوق العملات المشفرة.