البيتكوين توقف عن الصعود قليلا ولكن الثيران يطمحون ل 8K دولار

ارتفع سعر البيتكوين مؤخرًا فوق 7300 دولار قبل أن يصل إلى 7500 مقابل الدولار الأمريكي.

يظهر السعر إشارات إيجابية ويبدو أن المضاربين على الارتفاع يستهدفون اختبارًا آخر بقيمة 7500 دولار.

يوجد خط اتجاه صعودي رئيسي يتشكل مع دعم بالقرب من 7325 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج BTC / USD.

يشهد الزوج اختراقًا صعوديًا فوق مستويات المقاومة 7420 و 7500 دولار.

يكتسب سعر البيتكوين زخمًا صعوديًا مقابل الدولار الأمريكي. من المحتمل أن يتسارع BTC مرة أخرى طالما كانت أعلى من مستوى 7200 دولار.

تحليل سعر البيتكوين

بعد تشكيل دعم قوي بالقرب من 7120 دولار ، بدأ سعر البيتكوين في حركة صعودية لطيفة مقابل الدولار الأمريكي. ارتفع السعر فوق مستويات المقاومة 7300 دولار و 7400 دولار.

علاوة على ذلك ، كان هناك إغلاق فوق 7300 دولار ومتوسط ​​الحركة البسيط 100 ساعة. أخيرًا ، ارتفع السعر فوق مستوى 7500 دولار ، لكنه فشل في الاستمرار في الارتفاع.

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تم تشكيل مستوى مرتفع بالقرب من 7531 دولار قبل انخفاض السعر بشدة. قلص البيتكوين معظم المكاسب وانخفض إلى ما دون مستوى 7400 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، تم تداول السعر باتجاه مستوى 7300 دولار ، وتم تشكيل مستوى منخفض بالقرب من 7305 دولار.

يتحرك السعر حاليًا صعوديًا ويتداول فوق 7340 دولار. علاوة على ذلك ، فهو قريب من مستوى تصحيح فيب 23.6% من الانخفاض الأخير من أعلى مستوى 7531 دولار إلى 7305 دولار.

على الجانب العلوي ، هناك العديد من العقبات التي تبدأ بمستوى 7400 دولار. والأهم من ذلك ، أن مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للتراجع الأخير من أعلى مستوى عند 7531 إلى قاع 7305 دولار يقع بالقرب من مستوى 7420 دولار لإيقاف الحركة الصعودية.

لا تزال المقاومة الرئيسية بالقرب من مستوى 7500 دولار ، وفوق ذلك من المرجح أن يتسارع سعر البيتكوين إلى الأعلى. في الحالة المذكورة ، يمكن أن تكون المحطة التالية للثيران بالقرب من مستويات 7680 و 7700 دولار.

بالمقابل ، قد يستمر السعر في الكفاح بالقرب من 7400 و 7420 دولار. على الجانب السلبي ، يوجد دعم مبدئي بالقرب من مستوى 7325 دولار. يوجد أيضًا خط اتجاه صعودي رئيسي يتشكل مع دعم بالقرب من 7325 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يظهر سعر البيتكوين الكثير من الإشارات الإيجابية فوق مستوى 7300 دولار. وبالتالي ، من المرجح أن يستمر السعر صعوديًا نحو 7500 و 7700 دولار ما لم يتمكن الدببة من دفع السعر محو الاسفل ما دون مستوى الدعم البالغ 7200 دولار.