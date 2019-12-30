اطلاق عملة W و اعلان تفاصيل ادراج العملة في منصة بايننس

اهلا و مرحبا بكم

بعد طول غياب نود الإعلان عن خبر جديد و مهم و الذي يعتبر خطوة اولى نحو دخول الشباب العربي في عالم العملات الرقمية ليس كمتداولين بل كمطورين، نحن الخليج 365 متمثلة بمؤسسها أحمد شديد، نعلن عن اطلاق المرحلة الاولى من مشروع W المنتظر.

W هو مشروع بدأ الفريق بالعمل عليه سرا ابتداءا من تاريخ 14/5/2019 اي ما يقارب 7 اشهر من تاريخ كتابة هذا السبق.

فكرة المشروع تتمحور حول توفير نظام بلوكشين و عملة رقمية لسوق الألعاب الالكترونية و الذي تقدر قيمته ب150 مليار دولار انتهاءا بعام ٢٠١٩ كما تعلمون ان اغلب الالعاب يتوفر بداخلها عملة يشتريها المستخدمون لشراء اسلحة، خرائط و غيرها من الإضافات، حيث حققت ارباح الالعاب المجانية مجتمعة 100 مليار دولار على احصائية نهاية هذا العام و هذا فقط من مبيعات اضافية داخل العاب اساسها مجانية. وجدنا في هذا السوق فرصة بأن نجمع كامل العملات الموجودة داخل الالعاب تحت مظلة عملة واحدة تستخدم فيما بين اكثر من ١٠٠ لعبة و هذه العملة اسميناها W.

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لن نطيل عليكم بالشرح نود ان نطرح هذا الفيديو لكم و الذي يوضح مزيدا من المعلومات حول هذا المشروع و كيفية انضمامكم معنا في هذه الثورة التقنية.