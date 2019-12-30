تام شمس - الاثنين 30 ديسمبر 2019 02:57 صباحاً - بعد أن قامت غوغل بإزالة متصفح التطبيقات اللامركزية المستند إلى إيثريوم "ميتاماسك" من متجر تطبيقات أندرويد، قد تجبر أبل الآن كوين بيز على إزالة ميزة متصفح التطبيقات اللامركزية من تطبيق محفظة العملات المشفرة.
ووفقًا لمنشور على موقع ريديت تم نشره يوم ٢٨ ديسمبر، حذرت بورصة العملات المشفرة الأمريكية الكبرى "كوين بيز" مستخدميها من أنه حتى يتم الامتثال لسياسة متجر تطبيقات الأجهزة المحمولة من أبل، فقد تضطر إلى إزالة ميزة متصفح التطبيقات اللامركزية من تطبيق المحفظة. وقد علق براين أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيز، على المنشور قائلًا:
"أنا الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيز. وإنه من المؤسف حقًا أن نرى مثل هذا الأمر. حيث يبدو أن شركة أبل تمنع استخدام التطبيقات اللامركزية من متجر التطبيقات. [...] ومن المفترض أن يمتد هذا إلى محافظ أخرى أيضًا (ترست، أرجنت، ميتاماسك) وهو يتجاوز كوين بيز وهو يشكّل تهديدًا كبيرًا جدًا للنظام الإيكولوجي في رأيي."
وأضاف أرمسترونغ أيضًا أن المستخدمين المهتمين باستخدام التطبيقات اللامركزية على أجهزة أبل المحمولة قد يحتاجون إلى مطالبة أبل بالسماح بهذه التطبيقات. وتابع قائلًا:
"يعد هذا مجالًا مهمًا للابتكار في مجال التمويل، والعديد من المطورين والمبتكرين الأوائل لهذه التكنولوجيا لديهم عملات مشفرة بقيمة ملايين الدولارات في هذه التطبيقات المالية، والتي لن يكونوا قادرين على استخدامها على أجهزة أبل المحمولة إذا استمرت سياسة متجر التطبيقات هذه".
كانت هذه تفاصيل خبر أبل قد تقوم بإزالة متصفح التطبيقات اللامركزية للأجهزة المحمولة الخاصة بكوين بيز من آب ستور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.