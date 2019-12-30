أبل قد تقوم بإزالة متصفح التطبيقات اللامركزية للأجهزة المحمولة الخاصة بكوين بيز من آب ستور

تام شمس - الاثنين 30 ديسمبر 2019 02:57 صباحاً - بعد أن قامت غوغل بإزالة متصفح التطبيقات اللامركزية المستند إلى إيثريوم "ميتاماسك" من متجر تطبيقات أندرويد، قد تجبر أبل الآن كوين بيز على إزالة ميزة متصفح التطبيقات اللامركزية من تطبيق محفظة العملات المشفرة.

ووفقًا لمنشور على موقع ريديت تم نشره يوم ٢٨ ديسمبر، حذرت بورصة العملات المشفرة الأمريكية الكبرى "كوين بيز" مستخدميها من أنه حتى يتم الامتثال لسياسة متجر تطبيقات الأجهزة المحمولة من أبل، فقد تضطر إلى إزالة ميزة متصفح التطبيقات اللامركزية من تطبيق المحفظة. وقد علق براين أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيز، على المنشور قائلًا:

"أنا الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيز. وإنه من المؤسف حقًا أن نرى مثل هذا الأمر. حيث يبدو أن شركة أبل تمنع استخدام التطبيقات اللامركزية من متجر التطبيقات. [...] ومن المفترض أن يمتد هذا إلى محافظ أخرى أيضًا (ترست، أرجنت، ميتاماسك) وهو يتجاوز كوين بيز وهو يشكّل تهديدًا كبيرًا جدًا للنظام الإيكولوجي في رأيي."

وأضاف أرمسترونغ أيضًا أن المستخدمين المهتمين باستخدام التطبيقات اللامركزية على أجهزة أبل المحمولة قد يحتاجون إلى مطالبة أبل بالسماح بهذه التطبيقات. وتابع قائلًا: