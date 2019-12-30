مستخدمو بيتكوين يكدسون مقتنياتهم بينما تُظهر البيانات أن متوسط ​​السعر لم ينخفض

تام شمس - الاثنين 30 ديسمبر 2019 12:54 صباحاً - لم تشهد بيتكوين (BTC) أي سوق هابطة في عام ٢٠١٩ - والدليل يسهل العثور عليه على بلوكتشين، وفقًا لبعض الشخصيات البارزة.

حيث تشير البيانات التي تغطي مختلف المقاييس إلى أنه على الرغم من التقلبات الأخيرة في الأسعار، إلا أن بيتكوين حافظت على قوتها طوال عامها الحادي عشر.

ويردد المستثمرون هذا الحل - كما تؤكد الأرقام، فإن ما يسمى "المحتفظون بالعملات" مرتبطون بدرجة أكبر بمدخراتهم من أي وقت مضى.

سعر بيتكوين يوجد في سوق صعودي دائم

انخفض زوج بيتكوين مقابل الدولار عدة مرات منذ سبتمبر. وقد أثار الصعود والهبوط السريع للزوج تحذيرات يمكن التنبؤ بها من جانب المنتقدين وكذلك مخاوف التجار.

ولكن بالنظر من بعيد فإن الصورة تتغير بالكامل. وحسبما أشار بلان بي، منشئ أداة التنبؤ بأسعار بيتكوين Stock-to-Flow، فإن المتوسط ​​المتحرك على مدى ٢٠٠ أسبوع لبيتكوين (٢٠٠WMA) لم ينخفض ​​مطلقًا.

وبتحميل مخطط على تويتر يوم ٢٨ ديسمبر، كشف المحلل أن حركة السعر على المدى القصير قد فشلت في تحويل المتوسط ​​المتحرك على مدى ٢٠٠ أسبوع إلى سلبي في أي وقت في وجود بيتكوين. وأضاف أن النمو الحالي يبلغ ٣٪ شهريًا أو حوالي ١٥٠ دولارًا.

سعر بيتكوين مقابل سعر المتوسط ​​المتحرك على مدى ٢٠٠ يوم لبيتكوين. المصدر: بلان بي، تويتر

السوق تظهر "إعادة تراكم صعودية"

فشلت رحلة بيتكوين الأخيرة إلى ٦٤٠٠ دولار في إقناع الخبير الإحصائي ويلي وو بأن الظروف أسوأ مما ينبغي.

Advertisements

ففي تغريدة يوم السبت، أخذ وو أيضًا الأحداث الأخيرة في سياق تاريخ بيتكوين بأكمله. ووفقا له، فإن ذلك يضع حركات الأسعار الآن في فترة تراكم، وليس سوق هابطة. ولخص قائلًا:

"هل نحن في سوق بيتكوين هابطة؟ لا، نحن في مرحلة إعادة التراكم في السوق الصاعدة."

نشاط مستثمري بيتكوين في مراحل الأسعار المختلفة. المصدر: ويلي وو، Woobull.com، تويتر

قام وو أيضًا بإلقاء الضوء على أدنى مستويات بيتكوين في ديسمبر ٢٠١٨ والتي بلغت ٣١٠٠ دولار. تلك المرحلة، التي قارنها البعض بهذا الشهر، كانت نتيجة لسلوك "غير عضوي":

"في عام ٢٠١٨، تم حجز ٦ آلاف دولار مع صفقات شراء بشكل غير عضوي، وخرجت الأموال الذكية، وتم ترك الصفقات، وألقينا إلى الجانب السفلي".

المتجولون يتسكعون لفترة أطول

حسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، بدأت اتجاهات سلوك المستثمرين تتغير حتى قبل أن تستمر موجة صعود بيتكوين في أبريل ٢٠١٩. وعلى الرغم من الارتفاع من ٣١٠٠ دولار إلى ١٤٠٠٠ دولار تقريبًا، فإن القليل جدًا من عملات بيتكوين المتاحة بالفعل تركت المحافظ التي كانت فيها خلال تلك الفترة.