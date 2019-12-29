عمليات بيع ريبل 'لا تذكر' حسبما يقول مدير التكنولوجيا بينما تظل العملات المشفرة منخفضة بنسبة ٩٥٪

تام شمس - الأحد 29 ديسمبر 2019 11:52 مساءً - دافع أحد كبار المديرين التنفيذيين في شبكة بلوكتشين للمدفوعات "ريبل" علنًا عن الشركة ضد أي انتقاد جديد للعملة المشفرة المرتبطة بها، XRP.

ففي نقاش مستمر على تويتر، رفض ديفيد شوارتز، كبير مسؤولي التكنولوجيا في ريبل، الادعاء بأن XRP صُمم كتدفق إيرادات للشركة.

شوارتز: XRP لا تجعل ريبل أكثر ثراء

جاءت المناقشة بعد تغريدات أخرى من مصادر بما في ذلك بيتر تود، مطور برنامج بيتكوين كور السابق، الذي زعم أن شركاء ريبل أخبروه أنهم غير مستعدين لاستخدام XRP. وقد احتج شوارتز:

"لا أحد يشتري XRP لمنح ريبل أموالًا للقيام بالأشياء". Advertisements

شعر مستثمرو XRP بالضيق في الأسابيع الأخيرة حين انخفض التوكن إلى أكثر من عامين عند أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي. ويتم يتداول زوج ريبل مقابل الدولار حاليًا عند مستوى ٠,١٩ دولار تقريبًا أي منخفضًا بنسبة ٩٥٪ تقريبًا مقابل أعلى مستوى له على الإطلاق عند ٣,٤٠ دولارات.

وبالنسبة إلى حاملي الأسهم، فإن الصورة معقدة بسبب العلاقة الغريبة التي تحافظ عليها ريبل مع XRP. وقد شهدت الأحداث السابقة قيام شوارتز وآخرون بمحاولة فصل الشركة عن الاقتراحات التي قامت بإنشائها والتحكم في XRP، على الرغم من أنها باعت شرائح ضخمة من التوكنات على مدار العامين الماضيين.

لكن بمرور الوقت، حسبما ذكر كوينتيليغراف، فإن عمليات البيع هذه قد زادت في الحجم.