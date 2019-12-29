سعر Ethereum الأسبوعي: تداول ETH بالقرب من منعطف حاسم

يتم تداول ETH فوق دعمين مهمين بالقرب من 120 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي.

يواجه السعر مقاومة قوية بالقرب من مستويات 130 و 135 دولار.

يوجد خط اتجاه هبوطي حاسم يتشكل مع مقاومة بالقرب من 130 دولار على الرسم البياني لـ4 ساعات لـ ETH / USD.

يمكن للزوج أن يرتفع فوق 135 دولارًا أو قد ينخفض بشدة دون دعم 120 دولار.

يتم تداول سعر Ethereum بالقرب من مستويات كبيرة مقابل الدولار الأمريكي ، على غرار عملة البيتكوين. يجب أن يتجاوز ETH سعر 130 و 135 دولارًا لبدء حركة صعودية قوية.

التحليل الأسبوعي ل سعر Ethereum

في الأسبوع الماضي ، وسع Ethereum انخفاضه إلى ما دون مستوى الدعم 126 دولارًا. ومع ذلك ، بقي سعر ETH جيدًا بالقرب من منطقة الدعم 122 دولارًا وبقي دون المتوسط ​​المتحرك البسيط 100 ل 4 ساعات.

تم تشكيل القاع الأخير بالقرب من 123 دولار قبل أن يبدأ السعر في التصحيح الصعودي. تم تداوله فوق منطقة المقاومة 125 دولار. علاوة على ذلك ، كان هناك كسر فوق مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للشريحة الأخيرة من أعلى مستوى 132= إلى 123 دولار.

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هناك عقبة كبيرة تتشكل عند الثيران بالقرب من منطقة 130 دولار. الأهم من ذلك أن هناك خط اتجاه هبوطي حاسم يتشكل مع مقاومة بالقرب من 130 دولار على الرسم البياني لكل 4 ساعات من ETH / USD.

يقع خط الاتجاه بالقرب من مستوى تصحيح فيب 76.4% الأخير من مستوى 132 إلى 123 دولار. فوق خط الاتجاه ، تقع المقاومة التالية بالقرب من مستوى 132 دولار و متوسط ​​المتحرك البسيط 100 ل 4 ساعات.

تقع المقاومة الرئيسية بالقرب من مستوى 135 دولار ، وفوق ذلك من المرجح أن يتحول السعر إلى الاتجاه الصعودي. في الحالة المذكورة ، قد يرتفع سعر Ethereum نحو مستويات المقاومة 144 و 150 دولار.

على العكس من ذلك ، قد يكافح السعر للتسلق فوق مستويات المقاومة 130 دولار و 132 دولار. لذلك ، هناك خطر حدوث انخفاض حاد أدنى من مستويات الدعم 122 و 120 دولار.

إذا اكتسب المضاربون على الهبوط زخمًا أدنى من مستوى 120 دولارًا ، فهناك فرص انهيار دون أدنى مستوى تأرجح 115 دولار على المدى القريب. في هذه الحالة ، قد يختبر السعر منطقة دعم 105 دولار.

الرسم البياني أعلاه يشير إلى أن سعر Ethereum يتداول بالقرب من منعطف حاسمة فوق 120 دولار. لبدء تحرك صعودي قوي ، يحتاج المضاربون على الارتفاع إلى اكتساب زخم أعلى من 130 دولار و 132 دولار. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فمن المرجح أن ينخفض ​​السعر بشدة إلى ما دون 120 دولارًا.