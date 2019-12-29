توقعات البيتكوين الأسبوعية: سعر BTC يهيئ نفسه للصعود التالي

بعد انخفاض قوي ، وجد سعر البيتكوين دعمًا بالقرب من 7000 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

يتداول السعر الآن بالقرب من مستويات المقاومة 7300 و 7320 دولار.

يوجد نمط اختراق رئيسي يشكل مقاومة بالقرب من 7320 دولار على الرسم البياني للأربع ساعات لزوج BTC / USD.

قد ينخفض السعر بضع نقاط ، ولكن من المحتمل أن يجد عروض الشراء بالقرب من مستويات 7180 و 7050 دولارًا.

يتم تداول سعر البيتكوين فوق بعض الدعم الرئيسي مقابل الدولار الأمريكي. يبدو أن BTC يستعد للكسر الصعودي التالي فوق 7300 دولار و 7400 دولار.

تحليل سعر البيتكوين الأسبوعي (BTC)

في الأسبوع الماضي ، بدأت عملة البيتكوين في تصحيح هبوطي من منطقة المقاومة 7500 دولار. تم تداول سعر BTC دون دعم 7300 دولار ومتوسط ​​حركة البسيط 100 ل 4 ساعات.

ومع ذلك ، كان الانخفاض محميًا بمنطقة الدعم البالغة 7000 دولار. تم تشكيل قاع بالقرب من 6922 دولار واسترد السعر قوته بحدة فوق 7000 دولار. كان هناك اختراق أعلى من مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للحركة الهبوطية من أعلى مستوى عند 7431 إلى 6922 دولار.

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يتم تداول سعر البيتكوين الآن فوق مستوى 7200 دولار و متوسط ​​الحركة 100. وعلى الجانب العلوي ، يبدو أن مستوى 7300 دولار يمثل عقبات. علاوة على ذلك ، فإن مستوى تصحيح فيب 76.4% للحركة الهبوطية من أعلى مستوى 7431 إلى 6922 دولار هو 7311 دولار.

الأهم من ذلك ، هناك نمط اختراق رئيسي يشكل مقاومة بالقرب من 7320 دولار على الرسم البياني للأربع ساعات لزوج BTC / USD. وبالتالي ، فإن الاختراق الصعودي فوق 7320 دولارًا والإغلاق فوق 7400 دولار قد يبدأ في موجة صعودية قوية.

توجد مقاومة فورية بالقرب من مستوى 7460 دولار ، وفوق ذلك من المرجح أن يرتفع السعر باتجاه مستوى 7640 دولار. توجد مقاومة متوسطة بالقرب من مستوى امتداد 1.236 Fib للحركة الهبوطية من أعلى مستوى 7431 دولار إلى أدنى مستوى 6922 دولار عند 7551 دولار.

أي مكاسب أخرى قد تدفع السعر نحو منطقة المقاومة 8000 دولار. بالمقابل ، قد يواجه السعر صعوبة في الاستمرار فوق 7320 و 7400 دولار. في الحالة المذكورة ، قد ينخفض ​​السعر نحو مستوى الدعم 7180 دولار.

يقع دعم المثلث الرئيسي بالقرب من مستوى 7050 دولار ، والذي من المحتمل أن يكافح المضاربون على صعوده.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يتم تداول سعر البيتكوين بشكل واضح بانحياز إيجابي أعلى من 7180 دولار و متوسط الحركة 100 ل 4 ساعات. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى كسر ناجح فوق 7320 دولار و 7400 دولار ليعرف السعر ارتفاعا قويا على المدى القريب.