لقاء مع المدير التنفيذي ل منصة KuCoin

المدير التنفيذي ل منصة KuCoin مايكل غان، في AMA اي جلسة اسألني اي شيء، بخصوص منصة KuCoin و عملة KCS، و التي عقدت في الساعة 20:00 يوم 20 ديسمبر 2019، يتوقيت اسيا، الاسئلة كانت من المجتمع الذي يستفسر عن ما تم انجازه فريق منصة KuCoin، و مستقبل المنصة و مستقبل صناعة التشفير في ضل التقلبات الحاصلة الان.

في هذا الموضوع سنختصر AMA المدير التنفيذي ل منصة KuCoin مايكل غان في ما يلي:

اجابة على احد الاسئلة المتعلقة بالامان في ظل الاخرقات و التسريبات التي حصلت في منصات التشفير، ان الأمن هو أحد أهم شواغر فريق منصة KuCoin ، وقد تم ادخال الكثير من الآليات الأمنية لحماية مستخدمي منصة KuCoin. بحيث عملت الشركة مع شركة آروين للبدء في بوسطن لتقديم حل جدي، حل خدمة التسوية اللامركزية DSS، على عكس المنصات اللامركزية، خدمة التسوية اللامركزية (DSS) مدعومة من Arwen تسمح للمستخدمين لحماية العملات في بلوكشين، التداول بشكل مباشر عن طريق ازواج العملات باستخدام تقنية (Cross-Chain Atomic Swaps) مباشرة إلى محفظة من اختيارهم.

كيوكوين هي أول منصة تداول تدعم تكنولوجيا الحماية و الامان Arwen ، وهذا من شأنه أن يجلب تعزيز الأمن لمستخدمي KuCoin. ومع هذه الخدمة ، لم يعد المتداولين بحاجة إلى إيداع العملات في المنصة، مما يسمح للمستخدمين بالتمتع بأمن معزز وسيولة عالية في مكان واحد.

و قال مايكل غان عن اذا ما كان هناك صندوق لتعويض الخسائر في حالة ما كان هناك اختراق:

العديد من الناس سألوني إذا كان لدى منصة KuCoin صندوق لتغطية أي خسائر محتملة من الاختراقات أو شيء من هذا. ما أريد أن أشير إليه هو: 1-نحن لا نجعله صندوقا ، ولكننا سنتخذ المبادرة لتغطية الخسائر إذا حدث شيء فظيع من هذا القبيل. 2-ما نركز عليه هو كيفية منع حدوث مثل هذه الأشياء بدلا من السماح بحدوثها ثم القيام بشيء للتعويض عنها.

كان ايضا سؤالا عن توسع KuCoin في أمريكا اللاتينية، بحيث اجاب مايكل غان:

نعم ، كيوكوين هي منصة تداول عالمية ولدينا الكثير من المستخدمين من بلدان مثل البرازيل والأرجنتين. لقد كنا على اتصال مع بعض الشركاء في أمريكا اللاتينية ونرى ما يمكننا القيام به معا. أيضا ، نحن سنكون سعداء لعرض خدمة فيات إلى Crypto لهذه القارة.

و لأن معظم المستثمرين يركزون على سعر التوكن في المدى القصير بدلاً من القيمة الحقيقية لمشروع KuCoin. فعملة KCS ايضا سيكون لها شأن على المدى العيد، بحيث افاد مايكل غان :

KCS هو التوكن المحلي الأول والوحيد فقط من كيوكوين KuCoin وكومكس KuMEX ، مما يعني أنه العمود الفقري لكل شيء. إذا كنت تحمل KCS ، أود أن أقول أنت واحد من فريقنا كما يمكنك التمتع بالبونص المتزايد من كوكوين أيضا. كما أن هناك الكثير من الفوائد المباشرة لحيازة ( KCS) مثل الحصول على مكافآت يومية. خصم رسوم التداول. والمشاركة في السبوتلايت وأكثر من ذلك. على المدى الطويل ، أعتقد أن KCS ستتفوق على معظم التوكنز الأخرى في هذا السوق جنباً إلى جنب مع النمو المستدام لـ منصة كيوكوين.

و بما ان سنة 2019 انتهت بتطور كبير، و ايضا 2019 كانت سنة تبني تكنولوجيا البلوكشين في العديد من البلدان. KuCoin ستستمر في دفع عملية التبني الجماعي لتكنولوجيا العملات الرقمية والبلوكشين. وفي العديد من البلدان ، تعمل KuCoin مع المؤسسات التعليمية على إجراء تعليم البلوكشين.

لدى فريق KuCoin خطط متطورة لمنع Wash Trading او التداول الوهمي، بحيث لدى KuCoin نظام متطور لتتبع سلوك مشبوه من أي محاولات Wash Trading من الشركاء و صناع السوق ، و لقد تم تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

فماذا تفعل كوكوين للتأكد من سيولة المستخدمين بسرعة لجذب المزيد من المستخدمين في حيز المنصات ؟

اجاب على هذا السؤال قائلا :

فيما يتعلق بالسيولة ، أعتقد أن تصنيف سقف سوق العملات المشفرة الذي أدخل مؤخرا هو أمر مثير للاهتمام. كوكوين الآن تصنف من بين 12-13 على تلك القائمة ، ونحن سوف نشق طريقنا إلى الأعلى نحو مرتبة 10 في الربع الأول من العام المقبل. لقد كنا نعمل مع العديد من صناع السوق و تجار الكوان لزيادة سيولة كوكوين.

KuCoin ستحاول مساعدة بلد مثل فنزويلا و مثيلثها، حيث لا يوجد تعليم في أسواق العملات الرقمية لديهم مشاكل مع الاتصالات والأمن ، وهذا يتطلب تشفيرات صلبة و موثوقة , و منصات تداول بسيطة و عملات متنوعة.

فائدة كيوكوين، ما هي حالة الاستخدام اليومي وتطبيق KCS ؟ هل تركز فقط على العمل وحلول تكنولوجيا المعلومات أم ستنتشر إلى قطاعات أخرى؟

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جواب مايكل غان كان :

هناك الكثير من الفوائد المباشرة لحيازة KCS (الحصول على مكافأة يومية ، خصم رسوم التداول ، المشاركة في السبوتلايت وأكثر) . ومع الاعتماد التدريجي لتكنولوجيا البلوكتشين، بدأت KCS أيضا في توسيع حالات استخدامها ، مما عزز قيمتها الجوهرية.

الآن، يمكن استخدام KCS للحصول على قرض على ETHLend و إجراء عمليات نقل يومية لعملة Kcs.

من خلال مراسل (ADAMANT) و لعب الألعاب عبر الإنترنت على PlayGame.Com. مؤخرا بالتعاون مع CoinPayments, فتحت KCS الباب لأكثر من 2.4 مليون من التجار في جميع أنحاء العالم.

ونحن نركز حاليا على خدمات التداول ، بينما نعمل أيضا مع بعض البلدان لاستكشاف كيف يمكن تنفيذ تكنولوجيا البلوكشين في صناعات أخرى.

لماذا منصة KuMEX و ليس الخيارات الأخرى ؟

كيوكوين شركة ذات توجه تقني كبير ولهذا الفريق واثقون تماماً من أمن واستقرار كوكوين KuCoin وكيومكس KuMEX. في مجال العقود الآجلة للكريبتو يؤمن الفريق بأن كيوميكس يمكن أن يقدم أفضل تجربة لمعظم التجار.

هناك الكثير من الأشياء التي تقوم بها كيوميكس بشكل جيد.

1. مؤشر سعر “بيتكوين سبوت” لـ “كيومكس” أكثر إنصافا من معظم منصات التداول ، لذا قد يتم تصفية صفقتك في منصات أخرى بينما لا يزال آمناً في “كيومكس”.

2. تقدم KuMEX حوالي 10 لغات مختلفة تقدم تجربة تداول ودية جداً.

3. لدى منصة KuCoin العديد من المميزات الفريدة مثل النقل الفوري.

منصة KuCoin تعلم أن العقود الآجلة هي سوق محفوفة بالمخاطر جدا ولهذا السبب فريق المنصة يبذل قصارى جهده لتطوير منصة عادلة للجميع لتداول عقود بيتكوين الآجلة.

بخصوص كسب Binance ل Wazirx ل OTC الهندية . افاد مايكل غان ان منصة KuCoin نعمل مع منصة هندية أخرى لاستكشاف ذلك.

بخصوص مشروع POL فهو يتطور كما هو متوقع، و فريق منصة KuCoin على استعداد لادراج مشروع POL.

بحصوص تطور سعر عملة KCS، افاد ايكل غان انه سيتأثر سعر كل رمز بعوامل عديدة. على سبيل المثال عندما يهبط سعر BTC معظم الرموز الرئيسية مثل KCS ستعاني أيضاً. أعلم أنكم جميعا تهتمون كثيرا بسعر (KCS ) وأنا كذلك. الشيء الجيد هو أننا سوف يكون لدينا الكثير من الأخبار الجيدة القادمة عن KuCoin و KCS ونحن نرى KCS تتعافى. و ستستمر في ذلك على المدى الطويل.

ماذا كان الدافع وراء تطوير كيوكوين ، وما هي مهمتك الآن ؟

كان جوابه على ذلك : اعتدت أن أكون مستخدماً ل Mt.Gox والتجربة كانت فظيعة لهذا أردت بناء منصة تداول سهلة جدا، وفريق كيوكوين ملتزم الآن بجعل كيوكوين أفضل مكان للتداول، كما أننا نحاول الإسهام في تبني البلوكشين على نطاق واسع.

بخصوص تطور Ethereum 2.0 في 2020 عندما تصبح ايثيريوم Pos هل ستدعم كيوكوين Softstaking من أجل ETH ؟

الجواب كان : هذا سيكون لطيفا ! العملات الرئيسية الأخرى مثل (EOS) و (TRON ) تم تمكينها من ال Softstaking و هذا البرنامج ساعد بعض المستخدمين على جني آلاف الدولارات.

كيف يخطط المدير التنفيذي لمنصة KuCoin مايكل غان لإبقاء مجتمع (VERASITY) راضياً ومشاركاً ؟

كان الحواب: ليس فقط VERASITY ، بالنسبة لجميع المشاريع التي أدرجت على كوكوين ، سوف نعمل معهم لإطلاق العديد من الحملات التشجيعية لتحفيز المجتمع ومكافأته.

الجانب السلبي للخصوصية هو غسل الأموال. هل لدى مايكل غان أي ضمانات لمنع غسيل الأموال؟

الجواب كان نعم، نحن نعمل مع شركة الأمن العليا مثل Chainalysis لمكافحة غسل الأموال. إذا كان هذا الشيء يمكن منعه بشكل فعال، أعتقد أن الكريبتو سيكون مقبولاً من قبل مجموعة واسعة من الناس.

بالمقارنة مع المنصات الأخرى، هل لدى كيوكوين أي مزايا من حيث الرسوم ؟

الجواب كان بالتأكيد، لدينا هيكل رسوم تنافسية جدا. أتذكر أن البلوك قامت ببحث عن هذا من قبل، كيوكوين هو أفضل منفذ من حيث رسوم التداول ، ويرجى ملاحظة أنه إذا كنت تدفع رسوم مع KCS ، يمكنك الحصول على خصم 20% إضافية!

كال ما تم ذكره تم مناقشته في AMA المدير التنفيذي ل منصة KuCoin مايكل غان. من تلك الاجوبة على تلك التساؤلات، نرى ان فريق KuCoin ينتظرهم العديد من العمل لجعل منصة KuCoin عند حسن ظن المستخدمين.