الرئيس السويسري: ليبرا من فيسبوك قد فشلت بنموذجها الحالي

تام شمس - السبت 28 ديسمبر 2019 09:51 مساءً - تحتاج سلة الأصول التي تدعم عملة ليبرا المستقرة من فيسبوك إلى التغيير حتى يتم قبول المشروع من قبل المنظمين، وفقًا لرئيس سويسرا.

"لن تقبل البنوك المركزية سلة العملات التي تقوم عليها"

حيث ذكرت رويترز يوم ٢٧ ديسمبر أن وزير المالية السويسري والرئيس المنتهية ولايته أولي مورير قال إن ليبرا لن تتم الموافقة عليها لأن البنوك المركزية لن تقبل سلة العملات التي تقف وراءها.

واختتم حديثه قائلًا:

"لقد فشل المشروع بهذا الشكل". Advertisements

ليبرا تتعارض مع المنظمين

في وقتٍ سابق من هذا الشهر، تم تحديث ورقة إصدار ليبرا الرسمية لإزالة توزيعات الأرباح المستحقة لهؤلاء المستثمرين، إلى جانب القضاء على أي تضارب محتمل في المصالح. ويُعتقد أن التغيير قد تم إجراؤه لتجنب تصنيف الأصل كأوراق مالية.

وقد جاء هذا الإعلان بعد أن رعى بعض المشرعين في الولايات المتحدة مشروع قانون يعرّف العملات المستقرة بأنها أوراق مالية. ليبرا، من ناحية أخرى، تصر على أن عملتها المستقرة هي سلعة.

وفي الوقت نفسه، فإن الولايات المتحدة ليست هي الدولة الوحيدة التي تعارض مشروع ليبرا المقترح. ففي نوفمبر، ذكرت مسودة وثيقة سيناقشها وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أن إعاقة تطوير ليبرا هي خيار مطروح.

وفي الشهر الماضي أيضًا، أعلنت ليبرا أنه على الرغم من المخاوف التنظيمية حول المشروع إلا أنه قد تقدم من خلال ٣٠ مبادرة و٥١٠٠٠ صفقة تم تسجيلها بالفعل على شبكة الاختبار خلال الشهرين السابقين.