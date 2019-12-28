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تام شمس - السبت 28 ديسمبر 2019 08:54 مساءً - حققت أحجام التداول الأسبوعية لبيتكوين (BTC) على منصة لوكال بيتكوينز للتداول من نظير إلى نظير (P٢P) في فنزويلا والأرجنتين أعلى مستوياتها على الإطلاق في عملاتها الوطنية.
حيث يوضح موقع بيانات العملات المشفرة كوين دانس أن حجم تداول لوكال بيتكوينز بالعملة المحلية في الأرجنتين وفنزويلا قد سجل مستويات قياسية جديدة.
وفقًا لبيانات الموقع، شهد الأسبوع المنتهي في ٢١ ديسمبر ما يزيد عن ٣٢,٦ مليون بيزو أرجنتيني (ما يعادل حوالي ٥٤٤٩٠٥ دولارًا) تم تداولها على المنصة، أو ٣٤٪ أكثر من الرقم القياسي المسجل قبل أسبوعين.
حجم التداول الأسبوعي على لوكال بيتكوينز في الأرجنتين بالبيزو الأرجنتيني | كوين دانس
في فنزويلا، من ناحية أخرى، تم تداول أكثر من ٢٤٨ مليار بوليفار (حوالي ٢٤,٨ مليون دولار) على لوكال بيتكوينز خلال الأسبوع نفسه، أي ما يقرب من ١٥,٦٪ أكثر من الحجم القياسي المسجل خلال الأسبوع السابق.
حجم التداول الأسبوعي على لوكال بيتكوينز في فنزويلا بعملة البوليفار | كوين دانس
كانت هذه تفاصيل خبر فنزويلا والأرجنتين تسجّلان رقمًا قياسيًا أسبوعيًا جديدًا لحجم تداول بيتكوين من نظير لنظير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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