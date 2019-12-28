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فنزويلا والأرجنتين تسجّلان رقمًا قياسيًا أسبوعيًا جديدًا لحجم تداول بيتكوين من نظير لنظير

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Cointelegraph بواسطة Adrian Zmudzinski 0 تبليغ

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تام شمس - السبت 28 ديسمبر 2019 08:54 مساءً - حققت أحجام التداول الأسبوعية لبيتكوين (BTC) على منصة لوكال بيتكوينز للتداول من نظير إلى نظير (P٢P)  في فنزويلا والأرجنتين أعلى مستوياتها على الإطلاق في عملاتها الوطنية.

حيث يوضح موقع بيانات العملات المشفرة كوين دانس أن حجم تداول لوكال بيتكوينز بالعملة المحلية في الأرجنتين وفنزويلا قد سجل مستويات قياسية جديدة.

وفقًا لبيانات الموقع، شهد الأسبوع المنتهي في ٢١ ديسمبر ما يزيد عن ٣٢,٦ مليون بيزو أرجنتيني (ما يعادل حوالي ٥٤٤٩٠٥ دولارًا) تم تداولها على المنصة، أو ٣٤٪ أكثر من الرقم القياسي المسجل قبل أسبوعين.

LocalBitcoins weekly trading volume in Argentina in Argentine pesos

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 حجم التداول الأسبوعي على لوكال بيتكوينز في الأرجنتين بالبيزو الأرجنتيني | كوين دانس

في فنزويلا، من ناحية أخرى، تم تداول أكثر من ٢٤٨ مليار بوليفار (حوالي ٢٤,٨ مليون دولار) على لوكال بيتكوينز خلال الأسبوع نفسه، أي ما يقرب من ١٥,٦٪ أكثر من الحجم القياسي المسجل خلال الأسبوع السابق.

LocalBitcoins weekly trading volume in Venezuela in bolivars

 حجم التداول الأسبوعي على لوكال بيتكوينز في فنزويلا بعملة البوليفار | كوين دانس

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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