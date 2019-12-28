اليوتيوب يعيد نشر أغلب المحتوى المتعلق ب العملات المشفرة

بعد ان تم حدف العديد من المحتوى المتعلق ب العملات المشفرة من عل منصة اليوتيوب، بدون اي اشعار من ادارة يوتيوب، و بوصف ان المحتوى يتسم بنوع من النصب و الاحتيال، و بعد الاستياء الكبير من عملاقة الصناعة، و ايضا اصحاب المحتوى الغير متعلق ب العملات المشفرة، ووصف ما حدث بأنه يحد من حرية صناع المحتوى، من يوم أمس بدأت يوتيوب بإعادة نشر المحتوى المرتبط بالعملات المشفرة بعد عدة أيام من الحذف أحادي الجانب وعدم تواصل منصة الفيديو العملاقة مع صناع ذلك المحتوى و بدون اشعار سابق.

حيث رد يوتيوب قبل ساعات عبر تويتر على اليوتيوبر كارل ذا مون بشأن مقاطع الفيديو ذات الصلة ب العملات المشفرة التي تمت إزالتها من المنصة هذا الأسبوع.

قام فريق يوتيوب بالرد على تغريدة سابقة أرسلها كارل ذا مون (themooncarl) بشأن الموضوع.

بعد ان اعرب themooncarl استيأه من يوتوب ووصف بأن، هذا درس من يوتيوب على انها منصة مركزية تفرض سيطرتها، و تحد من حرية، و بأنه يجب على كل صانع محتوى ان يتعلم ان يكون مستقل عن اي جهة تحد من نشر الوعي.

كان رد يوتيوب الاعتداري :

“كان هذا خطأ من جانبنا أثناء عملية المراجعة، ومن المفترض إعادة الفيديو الخاص بك وحل المسألة. واسمح لنا أن نعرف إذا كنت ترى خلاف ذلك!”3

بعد البيان الصادر من فريق يوتيوب، أخبر كارل ذا مون Cointelegraph عبر رسالة تويتر مباشرة:

“يمكنني أن أؤكد أنه قد تمت إزالة الحذر عن المحتوى الخاص بي، وكذلك معظم التحذيات لمستخدمي يوتيوب الآخرين الذين خضعوا للرقابة.”

رغم انه تم اعادة المحتوى لأغلبية الاعضاء الا ان اغلبهم فقدوا الثقة :

أوضح كارل ذا مون أيضًا حتى بعد ان تمت اعادة محتواه على منصة يوتيوب، إلا أنه قد فقد ثقته في يوتيوب.

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حيث قال كارل ذا مون: “لقد اعترف يوتيوب بأن هذا كان خطأ، لكن هذا أثر بشدة على مستخدمي يوتيوب.” “ومع ذلك، فإن أكبر شيء تعلمته بصفتي يوتيوبر هو عدم الثقة في يوتيوب”.

هل سنرى منصات لامركزية مشابهة لليوتيوب تهتك ب المحتوى المتعلق ب العملات المشفرة ؟

على الرغم من إعادة المحتوى المرتبط بالعملات المشفرة الى صناعه على اليوتيوب، إلا أن العديد من مستخدمي يوتيوب أعربوا عن اهتمامهم بالانتقال إلى منصات الوسائط الاجتماعية القائمة على بلوكتشين لمشاركة المحتوى.

حيث صرحت LBRY، وهي عبارة عن منصة لمشاركة المحتوى ونشره، والتي استخدمها أكثر من 500000 شخص، ل CoinTelegraph أن ما يقرب من 20000 شخص قد بدأوا في استخدام المنصة في الشهر الماضي.وقد قام حساب LBRY على تويتر،[email protected]، بتغريد مؤثر على مستخدمي يوتيوب لمزامنة محتواهم مع منصة LBRY في حالة قيام يوتيوب بحذف المحتوى بشكل مفاجئ مرة أخرى.

مما حدث، فإن بعضًا من أكبر الأسماء في مجال بلوكشين والعملات المشفرة شاركوا أفكارهم أيضًا على تويتر.

حيث قام المؤسس والرئيس التنفيذي ل منصة Binane، بالتغريد، “هذا مثال جيد على نكسة قصيرة الأجل، ولكن ربما تكون جيدة على المدى الطويل. حيث ستسمح لمنصات جديدة بالظهور مع حرية أفضل. وسيقوم الأشخاص بإنشاء محتوى ونشره في مكان آخر.”

كما أيد أيضًا الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترون ، جستين صن غرد ب: “نشر المحتوى الخاص من خلال #BTFS وبيتورنت. حيث سيكون موجودًا على الإنترنت إلى الأبد وسيكون متاحًا في أي وقت وفي أي مكان!”

ما هو رأيكم كصناع محتوى فيما فعلته Youtube مع مستخدميها ؟