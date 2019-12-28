هوبي إندونيسيا تطلق خيار التداول بين الروبية الاندونيسية وتيثر

تام شمس - السبت 28 ديسمبر 2019 02:45 صباحاً - تقوم بورصة العملات المشفرة هوبي بإطلاق بوابة العملات الورقية في إندونيسيا لتمكين تداول العملات الورقية مقابل العملات المشفرة بين الروبية الإندونيسية (IDR) وتيثر (USDT).

ففي بيان صحفي يوم ٢٧ ديسمبر، أعلنت مجموعة هوبي أن إطلاق بوابة العملات الورقية الجديدة سيمكن المستثمرين الإندونيسيين من الاستفادة من الروبية الإندونيسية لتداول أكثر من ٢٥٠ عملة مشفرة متاحة في فرعها الإندونيسي هوبي إندونيسيا. وقد علق كبير مديري هوبي كلاود "ديفيد تشن" قائلًا:

"إن بوابة العملات الورقية الجديدة جزء من استراتيجية هوبي للتوسع العالمي وتعكس التزامنا المستمر بالعمل مع شركاء محليين أقوياء في الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء العالم [...] ومن خلال الاستمرار في إضافة أزواج العملات الورقية/المشفرة جديدة لهوبي كلاود ٢.٠، نريد جعلها بلا احتكاك للمستثمرين في أي مكان في العالم ليتداولوا بالأصول الرقمية على منصة موثوقة وثابتة".

وتعتبر بورصة العملات المشفرة إندونيسيا بمثابة "فرصة كبيرة للمساهمة في نمو مجتمع بلوكتشين الأكبر والمساعدة في تبني العملات المشفرة على المستوى العالمي". وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة هوبي إندونيسيا "شيونغ دان" أن بوابة العملات الورقية الجديدة هي "معلم هام" لفريق هوبي في إندونيسيا. حيث قال "سنواصل توسيع السوق الإندونيسية، وتعزيز وتحسين جودة الخدمة".