بيتفينكس تعزز متطلبات اعرف عميلك، وتطلب من المستخدمين معلومات إضافية

تام شمس - السبت 28 ديسمبر 2019 02:45 صباحاً - يقال إن بورصة العملات المشفرة، بيتفينكس، عززت متطلبات معرفة عميلك (KYC)، حيث أرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى مستخدمين تم التحقق منهم تطلب المزيد من معلومات التعريف.

طلب بيانات شخصية إضافية

وفقًا لتقرير صدر يوم ٢٧ ديسمبر من ذا بلوك، كان الغرض من رسالة البريد الإلكتروني من بيتفينكس هو تحسين إجراءات العناية الواجبة في البورصة، وجعل جميع حسابات عملائها "بنفس المستوى".

ويبدو أنها طُلبت من المستخدمين الذين تم التحقق منهم مشاركة المعلومات حول مصدر الأموال واستخدامها، بالإضافة إلى إثبات عنوان السكن، مثل فاتورة المرافق.

دافع ثابت لتحسين الامتثال

أوضح كبير مسؤولي التكنولوجيا في بيتفينكس، باولو أردوينو، أن البورصة تعمل دائمًا على تحسين الامتثال.

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"هذا يعني أننا على اتصال مع عملائنا بشكل مستمر. فعلى سبيل المثال، قد نقوم بتحديث العديد من مستندات اعرف عميلك التي انتهت صلاحيتها أو توضح طبيعة بعض المعاملات."

وأكد أردوينو للعملاء أنه يتم الاحتفاظ بجميع المعلومات بشكل آمن وسري.

التحقيق المستمر من قبل مكتب المدعي العام في نيويورك

من غير المؤكد إذا ما كان هذا التشديد الأخير لإجراءات اعرف عميلك قد أتى بتحفيز من أي حدث معين. ومع ذلك، فإن الشركة تخضع لتحقيق مستمر من قبل النائب العام في نيويورك منذ أبريل.

وكجزء من اقتراح بيتفينكس لوقف هذا التحقيق هو الادعاء بأن الشركة لم تخدم المواطنين في نيويورك مطلقًا. وفي الواقع، تنص شروط الخدمة على أن جميع العملاء يجب أن يكونوا كيانات أجنبية.