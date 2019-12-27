موقع يوتيوب يعيد المزيد من المحتوى ذي الصلة بالعملات المشفرة، ويعترف بالخطأ عبر تويتر

تام شمس - الجمعة 27 ديسمبر 2019 05:51 صباحاً - يتم إعادة تمكين المزيد من المحتوى المرتبط بالعملات المشفرة على يوتيوب بعد عدة أيام من الحذف أحادي الجانب وعدم التواصل من منصة الفيديو العملاقة.

حيث رد يوتيوب منذ ثلاث ساعات عبر تويتر على اليوتيوبر كارل ذا مون بشأن مقاطع الفيديو ذات الصلة بالعملات المشفرة التي تمت إزالتها من المنصة هذا الأسبوع.

قام @فريق_يوتيوب بالرد على تغريدة سابقة أرسلها كارل ذا مون (themooncarl) بشأن الموضوع، قائلًا اليوم:

"كان هذا خطأ من جانبنا أثناء عملية المراجعة - ومن المفترض إعادة الفيديو الخاص بك وحل المسألة. واسمح لنا أن نعرف إذا كنت ترى خلاف ذلك!"

المصدر: تويتر

بعد البيان الصادر من @فريق_يوتيوب، أخبر كارل ذا مون كوينتيليغراف عبر رسالة تويتر مباشرة:

"يمكنني أن أؤكد أنه قد تمت إزالة التحذير/الإضراب الخاص بي، وكذلك معظم التحذيات لمستخدمي يوتيوب الآخرين الذين خضعوا للرقابة."

أثناء إعادة المحتوى، فُقدت الثقة

على الرغم من اعتراف @فريق_يوتيوب بخطأ المنصة، فقد تأثر عدد من مستخدمي يوتيوب خلال أيام العطل بالحظر الواضح الذي بدأ يوم ٢٣ ديسمبر.

ففي ٢٦ ديسمبر، غردت اليوتيوبر ميشيل م. التي تستضيف قناة MamaeCrypto، قائلة إنها تحاول ألا تدع حظر يوتيوب يفسد عطلتها.

المصدر: تويتر

أوضح كارل ذا مون أيضًا أنه في حين أن مقاطع الفيديو الخاصة به قد عادت، إلا أنه قد ثقته في يوتيوب.

حيث قال كارل ذا مون: "لقد اعترف يوتيوب بأن هذا كان خطأ، لكن هذا أثر بشدة على مستخدمي يوتيوب." "ومع ذلك، فإن أكبر شيء تعلمته بصفتي يوتيوبر هو عدم الثقة في يوتيوب".

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مستخدمو يوتيوب يبحثون عن منصات محتوى لامركزية

على الرغم من إعادة المحتوى المرتبط بالعملات المشفرة، إلا أن العديد من مستخدمي يوتيوب أعربوا عن اهتمامهم بالانتقال إلى منصات الوسائط الاجتماعية القائمة على بلوكتشين لمشاركة المحتوى.

حيث صرحت LBRY، وهي عبارة عن منصة لمشاركة المحتوى ونشره، والتي استخدمها أكثر من ٥٠٠٠٠٠ شخص، لكوينتيليغراف أن ما يقرب من ٢٠٠٠٠٠ شخص قد بدأوا في استخدام المنصة في الشهر الماضي.وقد قام حساب LBRY على تويتر،[email protected]، بتغريد إخطار مؤثر على مستخدمي يوتيوب لمزامنة محتواهم مع المكتبة في حالة قيام يوتيوب بحذف المحتوى إذ فجأة مرة أخرى.

المصدر: تويتر

علاوة على ذلك، فإن بعضًا من أكبر الأسماء في مجال بلوكتشين والعملات المشفرة يشاركون أفكارهم أيضًا على تويتر.

حيث قام المؤسس والرئيس التنفيذي لباينانس، سي زي، بالتغريد، "هذا مثال جيد على نكسة قصيرة الأجل، ولكن ربما تكون جيدة على المدى الطويل. حيث ستسمح لمنصات جديدة بالظهور مع حرية أفضل. وسيقوم الأشخاص بإنشاء محتوى ونشره في مكان آخر."

المصدر: تويتر

كما أيد أيضًا الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترون، جستين صن، "نشر المحتوى الخاص من خلال #BTFS وبيتورنت. حيث سيكون موجودًا على الإنترنت إلى الأبد وسيكون متاحًا في أي وقت وفي أي مكان!"

المصدر: تويتر