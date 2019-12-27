مؤسسٌ مشارك لإيثريوم يبيع ٩٠ ألف عملة من إيثريوم إلى بورصة عملات مشفرة أمريكية

تام شمس - الجمعة 27 ديسمبر 2019 05:51 صباحاً - بحسب ما ورد أرسل جيفري ويلكي، المؤسس والمطور الرئيسي لإيثريوم (ETH)، ٩٢٠٠٠ عملة إيثريوم (١١,٥ مليون دولار) إلى سوق العملات الأمريكية المشفرة كراكن يوم ٢٥ ديسمبر.

وفي حين ذكر كوينتيليغراف في وقت مبكر اليوم أخبارًا عن المخاوف من أن المؤسس المشارك لإيثريوم فيتاليك بوترين قد يخطط لبيع عملات مشفرة بقيمة ٢٥ مليون دولار، تشير تغريدة أرسلها جيفري ويلكي إلى عكس ذلك.

المصدر: تويتر

ادعى ويلكي، الذي تُظهر صفحة غيتهاب الخاصة به أنه المؤسس المشارك لشركة غريد غيمز، أنه يحتاج إلى المال لتمويل لعبته.

الدليل في بلوكتشين

بالإضافة إلى تغريدة ويلكي، توضح المصادر أن عنوان إيثريوم الذي يسجل اسم جيف ويلكي نقل ٩٠٠٠٠ إيثريوم إلى كراكن بالكامل.

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وفي يناير ٢٠١٦، نقل حساب ممول من محفظة تطوير مؤسسة إيثريوم ٤٠٨٠٠٠ إيثريوم إلى عنوان ox٦٠٠. وبين يناير ٢٠١٦ ونهاية هذا العام، يُظهر العنوان البيع المستمر وحركة الأموال، لكن هذا ينخفض ​​بشكل حاد في ٢٥ ديسمبر.

وبينما لا يزال العنوان يحتوي على ٢١٨٠٠٠ إيثريوم (٢٧ مليون دولار)، تم نقل ٩٠٠٠٠ من هذا العنوان إلى عنوان وسيط ثم أرسل بالكامل إلى كراكن.

ومورد رصد إيثرسكان يدل على أن التفاعل قد تم بواسطة عنوان ox٦٠٠.

قبل إرسال ويلكي ٩٠٠٠٠ إيثريوم إلى كراكن، كشف فيتاليك بوترين في أحد البرامج التي بثت في ١١ ديسمبر أن مؤسسة إيثريوم حققت حوالي ١٠٠ مليون دولار عن طريق بيع إيثريوم في أعلى مستوياتها على الإطلاق، عندما كان يتداول بالقرب من ١٤٠٠ دولار في يناير ٢٠١٨.