غوغل تعلّق ميتاماسك من بلاي ستور، وتدعي وجود "خدمات مخادعة"

تام شمس - الجمعة 27 ديسمبر 2019 03:51 صباحاً - حظرت غوغل محفظة إيثريوم (ETH) والتطبيق اللامركزي (DApp) لمتصفح ميتاماسك لأندرويد في من متجر تطبيقات بلاي ستور.

وقد انتقل فريق ميتاماسك إلى تويتر يوم ٢٦ ديسمبر، حيث أعلنوا أن غوغل قد علقت عميل أندرويد الخاص بميتاماسك من متجر تطبيقات غوغل بلاي، مدعيًا أن ميتاماسك ينتهك سياسات خدمات غوغل المالية.

ذكرت غوغل أن سياستها تحظر تعدين العملات المشفرة على الأجهزة المحمولة. وقد حاول فريق ميتاماسك الطعن في قرار غوغل بحظر ميتاماسك من متجر التطبيقات التابع لها دون جدوى، حيث رفضت غوغل الاستئناف على الفور. أخبر دان فيندلي، المطور المشارك في ميتاماسك، كوينتيليغراف:

Advertisements

"أتمنى بشدة أن يكون هذا خطًا صادقا من جانب مراجعي غوغل، ولكن بالاقتران مع جميع عمليات حظر العملات المشفرة على يوتيوب، فإنه بالتأكيد يضعني في حالة شك حول كيفية تعامل غوغل مع التقنيات اللامركزية. وإذا قبل الناس هذا السلوك من احتكار الأجهزة المحمولة مثل غوغل، فقد لا نستحق شيئًا أفضل."

مشروع ميتاماسك يفتقر إلى الدعم من كونسنسيس

منذ بضع ساعات فقط، أبلغ أحد المساهمين في ميتاماسك في منشور على ريديت أن فريق ميتاماسك لا يحصل على الدعم الذي يحتاجه من كونسنسيس، وبالتالي فإن الفريق بأكمله المكون من ٢٤ موظفًا مغمورًا بالعمل. ويقرأ منشور المدونة: