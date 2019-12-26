أوكي إكس تطلق تداول خيارات بيتكوين لعملاء محددين قبل إطلاق يناير

تام شمس - الخميس 26 ديسمبر 2019 05:54 مساءً -

أطلقت بورصة العملات المشفرة "أوكي إكس" ومقرها مالطا تداول خيارات بيتكوين (BTC) لمجموعة مختارة من المتداولين قبل الإطلاق العام في يناير ٢٠٢٠.

وفي بيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ٢٦ ديسمبر، أشارت البورصة - التي تحتل المرتبة الثالثة حاليًا من حيث حجم التداول اليومي على مستوى العالم - إلى أن العقد الجديد سيتم تسويته يوميًا في بيتكوين (BTC).

تنويع استراتيجيات التحوط لمتداولي العملات المشفرة

كمشتق شائع يمكّن المتداولين من التحوط ضد تقلبات أسعار الأصول في أي من الاتجاهين، يوفر عقد الخيارات فرصة لشراء إما حق شراء (خيار استدعاء) أو بيع (خيار طرح) أصل معين بسعر "محدد". ويتم تحديد السعر هذا في أو قبل تاريخ انتهاء العقد.

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ووفقًا لأوكي إكس، سيعتمد عقد خيارات بيتكوين على نموذج تسعير Black-Scholes - وهي خوارزمية للتقييم كانت أساسًا لنموذج تسعير الخيارات على الأصول التقليدية منذ أوائل السبعينيات. وسيستخدم العقد بيانات في الوقت الفعلي ويُزعم أنه يتم تقديمه كجزء من تجديد البنية الأساسية التجارية للمنصة بالكامل.

إن إدخال خيارات بجانب تداول الهامش الحالي والأسواق الآجلة وأسواق المقايضة الدائمة سيؤدي إلى تنويع استراتيجيات التداول والتحوط المتاحة لمستخدمي أوكي إكس، حسبما تدعي البورصة. وفي بيان، قال لينكس لاي، مدير الأسواق المالية في أوكي إكس:

"الخيارات هي أداة فريدة تمكن المتداولين من إدارة تسعير أصول العملات المشفرة [...] والاستفادة منها أكثر من مجرد اتجاه السوق. ونحن نرحب بالعملاء من مختلف القطاعات، لا سيما من عملائنا من المؤسسات، الذين أظهروا الطلب الأسرع نموًا في تداول المشتقات، خاصةً في العقود الآجلة والمقايضات الدائمة."

وبعد توفره المبدئي المحدود، سيتم فتح عقد الخيارات الجديد أمام الجمهور يوم ٩ يناير ٢٠٢٠.