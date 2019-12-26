شركة يابانية للخدمات المالية تستثمر في بورصة العملات المشفرة "هوبي اليابان"

تام شمس - الخميس 26 ديسمبر 2019 05:54 مساءً - ستستثمر شركة الخدمات المالية اليابانية توكاي طوكيو فاينانشيال هولدينغز حوالي ٥٠٠ مليون ين (ما يقرب من ٤,٦ ملايين دولار) في الفرع الياباني من هوبي هوكس.

ووفقًا لبيان صحفي صدر يوم ٢٦ ديسمبر، فإن الاستثمار هو جزء من تعاون أوسع مع هوبي اليابان، حيث ستحصل توكاي على أسهم في البورصة.

تعتزم توكاي استخدام الشراكة مع هوبي للترويج لأعمال جديدة في مجالات تبادل الأصول المشفرة، والطرح الأولي للعملات الرقمية وإصدار العملات المحلية وإدارة العملات المشفرة وخدمات التخزين.

ووفقًا لموقع فاينانشيال تايمز الإخباري المالي، سجلت إيرادات توكاي طوكيو ٥٧,٥٧ مليار ين ياباني (٢٥٢,٥ مليون دولار) خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

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أعلنت الشركة اليوم أن شراكتها الجديدة هي جزء من جهد أوسع لتبني تقنيات جديدة وناشئة مثل بلوكتشين كجزء من خطتها لتطوير الأعمال.

التركيز على الشرق الأقصى

استحوذت شركة هوبي اليابان القابضة التابعة لشركة هوبي اليابانية على حصة أغلبية في بيتريد في سوق العملات المحلية في سبتمبر ٢٠١٨. وقد غيرت الشركة اسم بيتريد إلى هوبي اليابان في فبراير ٢٠١٩ وتستمر في تسهيل تداول العملات المشفرة.

وتركز شركة هوبي على ما يبدو جهودها التجارية في الشرق الأقصى حيث توقفت مؤخرًا عن عمليات منصة التداول الخاصة بها في الولايات المتحدة. حيث أوضحت البورصة أن البيئة التنظيمية المحلية أجبرت الشركة على منع الأمريكيين من الوصول إلى خدماتها.