يريد بوترين تسريع انتقال إيثريوم ٢.٠ مع المصادقين المؤيدين لإيثريوم١

تام شمس - الخميس 26 ديسمبر 2019 02:56 صباحاً - نشر مؤسس إيثريوم فيتاليك بوترين مؤخرًا اقتراحًا بديلًا للانتقال المبكر إلى إيثريوم ٢.٠.

ففي منشور بتاريخ ٢٣ ديسمبر على منتدى أبحاث إيثريوم، وضع بوترين "جدولًا مُسرعًا" للانتقال من إيثريوم ١.٠ إلى إيثريوم ٢.٠ من خلال نوع جديد من مصادقة إيثريوم يشار إليها باسم "المدققون المؤيدون لإيثريوم١".

ووفقًا لفيتاليك، سيتطلب هذا الاقتراح البديل الجديد "إعادة هيكلة" أقل في الشبكة. حيث كتب قائلًا:

"على وجه التحديد، فإنه يتطلب عملاء عديمي الحالة، ولكن ليس قائمين بالتعدين عديمي الحالة وليس التجمعات على شبكة الإنترنت، وبالتالي يتطلب إجراء بحث أقل بكثير لإنجازه."

وفي الوقت نفسه، لا يزال الانتقال البديل المقترح يتم باستخدام إجراء مشابه للانتقال الموصوف سابقًا إلى إيثريوم ٢.٠، حسبما أشار فيتاليك.

لا يزال المطورون الأساسيون لإيثريوم مستعدون لانتقال إيثريوم ٢.٠ المقرر في ٣ يناير ٢٠٢٠

إيثريوم ٢.٠ عبارة عن ترقية رئيسية للشبكة على سلسلة بلوكتشين لإيثريوم مصممة لتحويل خوارزمية إجماع إثبات العمل الحالية إلى إثبات الحصة. وبمجرد أن تتحول بلوكتشين إيثريوم إلى توافق إثبات الحصة، سيتم تمرير وظيفة التحقق من الكتلة من القائمين بالتعدين إلى أجهزة التحقق من صحة الشبكة الخاصة.

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وحسبما تم الإبلاغ سابقًا، من المتوقع أن تتم المرحلة الأولى "المرحلة صفر" من انتقال إيثريوم إلى إيثريوم ٢.٠ في ٣ يناير ٢٠٢٠.

ووفقًا للاقتراح البديل الجديد المقدم من فيتاليك، من المتوقع أن يحافظ المدققون المريدون لقواعد إيثريوم١ على عقدة إيثريوم ١.٠ القديمة وسلسلة بيكون إيثريوم ٢.٠. وقد اقترح بوتين ما يلي:

"يمكن للمدققين الذين يرغبون في المشاركة في نظام إيثريوم١ تسجيل أنفسهم كمصادقين مؤيدين لإيثريوم١، ويُتوقع منهم الحفاظ على عقدة إيثريوم١ كاملة بالإضافة إلى عقدة بيكون الخاصة بهم. ستقوم العقدة الكاملة إيثريوم١ بتنزيل جميع الكتل على القطعة ٠ والحفاظ على حالة إيثريوم١ كاملة محدثة."

فيتاليك يقول تكاليف المعاملات على إيثريوم بلوكتشين قد ترتفع من ٥-١٠٪

أضاف بوترين أنه نتيجة لإجراءات الانتقال المقترحة، فإن تكاليف المعاملات على شبكة إيثريوم قد تزداد قليلًا. ووفقًا للمؤسس المشارك لإيثريوم، فإن طلب العقد يتطلب ١-٢ عملة غاز إضافية لكل بايت من الكود، في حين أن معاملة ERC٢٠ البسيطة سترتفع ٥-١٠٪. واختتم بوترين:

"لن يكون هذا في الواقع عقابيًا بالنسبة للتطبيقات المتوسطة، على الرغم من أن العديد من التطبيقات ستحتاج إلى إعادة هيكلة نفسها لاستخدام عدد أقل من العقود كاملة الحجم. زسيكون هناك بعض التطبيقات الاستثنائية التي تصبح أقل قابلية للتطبيق. حيث من المحتمل أن تصبح معاملة ERC٢٠ البسيطة (بما في ذلك داي) أكثر تكلفة من ٥ إلى ١٠٪ على الأقل."

وبينما يعتقد بوترين أن خوارزمية توافق إثبات العمل ستجعل بلوكتشين إيثريوم أكثر أمانًا من بيتكوين (BTC)، يعتقد بعض لاعبي مجتمع العملات المشفرة أن خطط إيثريوم لتحويل إيثريوم ١.٠ إلى إيثريوم ٢.٠ تظهر أن إيثريوم لم يتم إثباتها حتى الآن.