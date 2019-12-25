باينانس تتوسع في تداول أزواج الليرة التركية

تام شمس - الأربعاء 25 ديسمبر 2019 09:51 مساءً - قامت باينانس، وهي ثاني أكبر بورصة من حيث حجم التداول اليومي، بتمديد إمكانيات التداول لليرة التركية (TRY) وإضافة زوج تداول جديد لليرة والروبل الروسي (RUB).

حيث يمكن لمستخدمي باينانس الآن تداول تيثر (USDT) مقابل الليرة التركية (USDT/TRY) والروبل الروسي (USDT/RUB). ووفقًا لإعلان رسمي بتاريخ ٢٥ ديسمبر، فتحت البورصة التداول للأزواج الجديدة على باينانس يوم ٢٥ ديسمبر في الساعة ٨:٠٠ صباحًا بالتوقيت العالمي.

وبالإضافة إلى ذلك، أخبر مدير مجتمع باينانس تركيا كوينتيليغراف أن البورصة أضافت تداول دفتر الطلبات لجميع أزواج تداول الليرة التركية: بيتكوين وإيثريوم وريبل وباينانس كوين ودولار باينانس، والآن تيثر. وفي السابق، كانت أزواج التداول هذه متاحة فقط عند الشراء بنقرة واحدة أو بيعها مباشرة من وإلى البورصة.

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لقطات من أزواج تداول الليرة التركية المتوفرة على باينانس

باينانس توسع العملات الورقية المدعومة

تأتي هذه الأخبار بعد فترة وجيزة من إطلاق باينانس لمعاملات العملات الوطنية التركية والروسية.

حسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا من قبل، أطلقت باينانس أولًا بصمت تداول الروبل الروسي يوم ٣٠ أكتوبر، مما سمح للمستخدمين في البداية بالإيداع والسحب بالعملة الوطنية الروسية على المنصة. وفي حين أن العملات المشفرة لا تزال غير خاضعة للرقابة في روسيا، يقول الرئيس التنفيذي لشركة باينانس تشانغ بينغ تشاو (CZ) إن البلاد من بين أفضل ١٠ أسواق على باينانس.

تم إطلاق بوابة عملة الليرة التركية لأول مرة على باينانس في منتصف نوفمبر، عندما أضافت المنصة الدعم لشراء بيتكوين (BTC) وعملات مشفرة أخرى مع الليرة التركية عبر شريك المحفظة الرقمية المحلية بابارا. وكما ورد في ذلك الوقت، كان دعم الليرة التركية مقصورًا على مجرد شراء العملات المشفرة لأن باينانس لم تذكر رسميًا أن بيع العملات المشفرة مع بابارا كان متاحًا.