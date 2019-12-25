باينانس.يو إس تقوم بإطلاق اختبار التطبيق التجريبي على أجهزة أندرويد

تام شمس - الأربعاء 25 ديسمبر 2019 09:51 مساءً - أصبحت بورصة العملات المشفرة للمستخدمين المقيمين في الولايات المتحدة "باينانس.يو إس" متوفرة الآن للاختبار التجريبي على أجهزة أندرويد.

ففي تغريدة نشرت يوم ٢٥ ديسمبر، حثت باينانس.يو إس الجمهور على المشاركة في الاختبار التجريبي لتطبيق تداول العملات المشفرة على أجهزة أندرويد. ومن خلال مرحلة الاختبار هذه، سيساعد المستخدمون باينانس.يو إس في تحديد العيوب المحتملة والعمل عليها قبل إطلاق التطبيق لجمهور أوسع.

يأتي هذا مباشرة بعد الإعلان عن مرحلة اختبار التطبيق التجريبي باينانس.يو إس لمستخدمي iOS، يوم ١٨ ديسمبر. وتم تعيين الاختبار التجريبي على استخدام التطبيق خلال فترة زمنية محددة، والإبلاغ عن أي أخطاء أو مشكلات، وتقديم ملاحظات حول التطبيق، مما سيساعد باينانس.يو إس في تقرير إذا ما كان التطبيق جاهزًا للإصدار الكامل أم لا.

باينانس.يو إس توسع عروضها

في الأشهر الأخيرة، وسعت باينانس.يو إس عروضها بنشاط. في نوفمبر، بدأت البورصة في تزويد مستخدميها بشراء العملات الرقمية ببطاقات الخصم الخاصة بهم، وانضموا إلى العمليات المستندة إلى الدولار الأمريكي، بما في ذلك غرفة المقاصة الآلية والتحويلات المصرفية.

في ذلك الشهر نفسه، اندلعت الأخبار بأن باينانس.يو إس بدأ في توفير السيولة المؤسسية لمستخدمي تاغومي، بما في ذلك الصناديق الكمية، وصناديق المشاريع، والمكاتب العائلية، وحسابات التقاعد الفردية والأفراد ذوي القيمة العالية. سيحصل عملاء تاغومي أيضًا على إمكانية وصول متزايدة إلى أزواج التداول المحددة من باينانس.