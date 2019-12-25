يتحول Ethereum إلى اللون الأحمر مما يشير إلى انخفاض جديد

يكافح Ethereum للبقاء فوق منطقة الدعم الرئيسية البالغة 125 مقابل الدولار الأمريكي.

الإغلاق الناجح دون 125 دولارًا قد يشعل موجة هبوطية أخرى على المدى القريب.

يوجد خط اتجاه هبوطي متصل يتكون من مقاومة بالقرب من 130 دولار على الرسم البياني لكل ساعة من ETH / USD.

يقوم البيتكوين ال Bitcoin حاليا بالتوحيد فوق منطقة الدعم البالغة 7200 دولار.

يظهر سعر Ethereum بعض الإشارات الهبوطية مقابل الدولار الأمريكي والبيتكوين. قد ينخفض سعر ETH بشدة إذا كان هناك كسر دون 125 دولار و 120 دولار.

تحليل سعر Ethereum

بالأمس ، كان هناك بداية تصحيح هبوطي في سعر Ethereum من مستوى المقاومة 135 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي. علاوة على ذلك ، استقر سعر ETH دون مستوى الدعم 130 دولارًا ومتوسط الحركة البسيط ل 100 ساعة.

فتحت الأبواب لمزيد من الخسائر والسعر تداول أقل من 128 دولار. في الآونة الأخيرة ، كان هناك كسر دون مثلث متعاقد مع دعم بالقرب من 127 دولار على الرسم البياني لكل ساعة من ETH / USD.

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نتيجة لذلك ، يبدو أن السعر يكافح من أجل البقاء فوق منطقة الدعم الرئيسية البالغة 125 دولارًا. إذا كان هناك إغلاق ناجح دون مستوى دعم 125 دولار ، فقد يستمر السعر في الانخفاض. يقع الدعم التالي بالقرب من مستوى 120 دولارًا ، ومن المحتمل أن يكتسب المضاربون على الهبوط زخمًا وقد يستهدفون 115 دولارًا.

على الجانب العلوي ، تواجه Ethereum عقبات بالقرب من منطقة 130 دولارًا ومتوسط الحركة البسيط 100 ساعة. توجد مقاومة أولية بالقرب من مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للهبوط الأخير من أعلى مستوى 130 دولار إلى 125 دولار.

علاوة على ذلك ، هناك خط اتجاه هبوطي متصل مع وجود مقاومة بالقرب من 130 دولار على نفس الرسم البياني. توجد مقاومة متوسطة بالقرب من مستوى تصحيح فيب 76.4% للتراجع الأخير من أعلى مستوى 130 دولار إلى 125 دولار.

لذلك ، هناك حاجة لإغلاق ناجح فوق مستوى المقاومة 130 دولار وخط الاتجاه لزيادة جديدة. في الحالة المذكورة ، يمكن للسعر إعادة النظر في منطقة المقاومة 135 دولار.

من ناحية أخرى ، قد يواجه السعر صعوبة في الانتعاش فوق 130 دولارًا و متوسط الحركة البسيط ل 100 ساعة. بالإضافة إلى ذلك ، قد يؤدي الاختراق أدنى مستوى دعم 125 دولار إلى وضع المضاربون على الهبوط في السيطرة الكاملة على المدى القصير.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يظهر سعر Ethereum إشارات هبوطية قليلة تحت منطقة المقاومة 130 دولار. وبالتالي ، يظل السعر معرضًا لخطر المزيد من التراجعات دون 125 دولارًا ما لم يرتفع فوق 128 و 130 دولارًا.