البيتكوين ال Bitcoin في خط الدفاع الأخير و الثيران تفقد السيطرة

يكافح سعر البيتكوين ال Bitcoin للبقاء فوق مستويات الدعم 7160 و 7120 دولارًا مقابل الدولار الأمريكي.

الإغلاق الناجح الذي يقل عن 7120 دولارًا يمكن أن يسرع من التراجع دون 7000 دولار.

يوجد خط اتجاه هبوطي رئيسي يتشكل مع مقاومة بالقرب من 7480 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

يمكن للزوج إما تسريع انخفاض أقل من 7000 دولار أو استرداد إلى 7500 دولار.

يظهر سعر البيتكوين بضع علامات هبوطية أقل من 7400 دولار مقابل الدولار الأمريكي. يجب أن يظل BTC أعلى من 7120 دولارًا لتجنب الانخفاض السيئ إلى ما دون 7000 دولار.

تحليل سعر البيتكوين ال Bitcoin

بالأمس ، شهدنا تصحيح هبوطي في سعر عملة البيتكوين من منطقة المقاومة 7700 دولار مقابل الدولار الأمريكي. تم تداول السعر دون مستويات الدعم 7400 و 7300 دولار.

علاوة على ذلك ، كافح السعر للبقاء فوق دعم 7260 دولار ومتوسط الحركة ل ​​100 ساعة. فتحت الأبواب لمزيد من الخسائر والسعر تداول بالقرب من دعم 7160 دولار.

يتكون القاع بالقرب من 7159 دولار والسعر يعزز الخسائر في الوقت الحالي. يبدو أن هناك مثلث قصير الأجل يتشكل مع وجود مقاومة بالقرب من 7240 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

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علاوة على ذلك ، فإن مستوى تصحيح فيب 23.6% للانخفاض الأخير من مستوى 7689 دولار إلى 7159 دولار يقع بالقرب من مستوى 7284 دولار. والأهم من ذلك هو أن المتوسط ​​المتحرك البسيط ل 100 ساعة يقع بالقرب من مستوى 7300 دولار.

وبالتالي ، فإن الاختراق الناجح فوق 7240 دولار و 7300 دولار قد يبدأ في حركة صعودية جيدة. تقع المقاومة الرئيسية التالية بالقرب من مستوى 7400 دولار أو مستوى تصحيح فيب 50% للانخفاض الأخير من أعلى مستوى عند 7689 إلى 7159 دولارًا.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك خط رئيسي يربط بين خط الاتجاه الهابط والذي يشكل مقاومة بالقرب من 7480 دولار على نفس الرسم البياني. لبدء تحرك صعودي قوي ، يجب أن يستقر سعر البيتكوين فوق 7400 و 7500 دولار.

تقع المقاومة الرئيسية التالية بالقرب من مستوى 7700 دولار ، وفوق ذلك من المرجح أن يختبر السعر مستوى المقاومة 8000 دولار. من ناحية أخرى ، قد ينخفض ​​السعر أكثر من مستويات الدعم 7160 دولار و 7120 دولار.

إذا اكتسب المضاربون على الهبوط أقل من 7120 دولار ، فهناك فرص كبيرة لتراجع حاد دون منطقة الدعم البالغة 7000 دولار. في الحالة المذكورة ، من المرجح أن يعيد السعر النظر في منطقة 6660 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يظهر سعر البيتكوين بضعة إشارات هبوطية دون 7300 و 7400 دولار. ومع ذلك ، فقد يتعافى طالما لم يكن هناك إغلاق يومي دون دعم 7120 دولار.

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