زوج التداول باينانس كوين مقابل إيثريوم يُضاف إلى بورصة باينانس اللامركزية

تام شمس - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 09:51 مساءً - أضافت بورصة العملات المشفرة باينانس زوج تداول باينانس كوين مقابل إيثريوم إلى بورصتها اللامركزية (ديكس)، وفقًا لإعلان الشركة يوم ٢٤ ديسمبر.

اقتراح الأسبوع الماضي ينطلق هذا الأسبوع

يتبع الإدراج اقتراحًا أوليًا نُشر على موقع مجتمع باينانس منذ أسبوع من قبل الرئيس التنفيذي لشركة باينانس تشانغ بينغ زاو، والمعروف باسم سي زي.

سيتم إصدار توكنات إيثريوم BEP٢ على سلسلة باينانس، ويتم ربطها ودعمها بنسبة ١:١ بواسطة أصول إيثريوم الموجودة في عنوان احتياطي تم الإفصاح عنه للجمهور. وستدعم باينانس التحويل بين إيثريوم الأصلي وسلسلة باينانس المكافئة من خلال عمليات الإيداع والسحب.

سيوفر ذلك خيارًا لمستخدمي بورصة باينانس اللامركزية لتداول إيثريوم على المنصة اللامركزية.

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وهناك أيضا صفحة لأصول المشروع على مستكشف بورصة باينانس اللامركزية.

فيتاليك يقول إن بورصة باينانس اللامركزية أكثر مركزية من إيثريوم

من قبيل الصدفة، أفاد كوينتيليغراف حول مناقشة تويتر أمس فقط عن بورصة باينانس اللامركزية، التي تنطوي على المؤسس المشارك إيثريوم فيتاليك بوترين.

حيث دافع بوتين عن إيثريوم ضد اتهامات المركزية، قائلًا إن بورصة باينانس اللامركزية "يبدو وكأنه وسيلة أفضل" لمثل هذه الهجمات، مدعيًا أن باينانس ديكس "لا تكاد تكون مركزية" على الرغم من اسمها.

في المقابل، اقترح بوترين أن إيثريوم "لديها فقط بعض قيم الحوكمة التي لا يحبها بعض أنصار بيتكوين."