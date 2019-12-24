الطرق الجديدة ل كسب البيتكوين BTC لسنة 2020

نحن في السنة الحديدة 2020 توجد طرق جديدة في كسب البيتكوين BTC و غيرها من العملات الرقمية بالمجان، قد اخترنا لكم افضلها و اصدقها ل كسب البيتكوين BTC لسنة 2020، هذه الطرق تعتمد على اجتهادك و صبرك و الطريقة التي يمكننا مضاعفة كسبك، هناك طرق تعتمد على مجهودك الشخصي، و عناك طرق تعتمد على ترويجك للسلع و الخدمات و طرق اخرى تعيد لك نسبة مما تشتريه و تتداوله عبر الانترنت بالبيتكوين.

كان كسب البيتكوين BTC سهلاً في الأيام الأولى لظهور العملات المشفرة و البلوكشين، ولكن كل يوم تزداد صعوبة ذلك، ولكن حتى في سنة 2020 يمكنك كسب البيتكوين BTC . فقط من المهم اختيار مصادر موثوقة لتتجنب عمليات الاحتيال أثناء العمل على جمع العملات المشفرة. فيما يلي 5 طرق سهلة لكسب Bitcoin كل يوم.

صنابير البيتكوين

صنبور MoonBitcoin يعد أحد أكثر الطرق شيوعًا للحصول على الساتوشي بنسب ضئيلة جدا. فصنابير البيتكوين ، بشكل عام ، طريقة بطيئة لكسب العملات المشفرة. تتطلب الصنابير عادة حل كابتشا ، التسجيل في مواقع مع مكافآت خاصة يقدمها الصنبور من حين لأخر. تسمح المحفظة الصغيرة للصنبور أيضًا بالتبادل بين العملات البديلة و كسبها ، لذا فإن كسب العملات البديلة يمكن تحويله الى بيتكوين.

كسب البيتكوين BTC من التسوق

توفر منصة Lolli عدة برامج “CashBack” او بمعنى BTC-Back، ينعي تحصل على قيمة من المال عن مشترياتك ولكن مقابل البيتكوين. قامت Lolli بالشراكة مع العديد من منصات التسوق ليستفيد المشتري من CashBack، وهذا يعني أن العديد من شركات التسوق من الموضة حتى الطعام ، سوف ترسل البيتكوين BTC إلى محفظتك. شركاء Lolli تتعدى 500 علامة تجارية عالمية.

السفر و الحجوزات

على غرار كسب BTC من التسوق، ايضا يمكن للسفر توفير عائدات بال BTC. مجرد استخدام لأحد منصات الحجز للسفر، اما الفاندق او الرحلات عبر منصة يمكن الدفع من خلالها بالعملات المشفرة مثل منصة TravelByBit، المدعومة من Binance يمكن الدفع عبر المنصة إما BTC أو LTC ، أو BNB، او USDT.

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من التعلم

اكبر محفظة للعملات المشفرة في العالم CoinBase الان اطلقت جانب جديد لتعلم و اكسب البيتكوين EARN، بمعنى انت ستتعلم عن مجال البلوكشين و في المقابل ستحصل على العملات المشفرة و يمكنك تحويلها مباشرة على البيتكوين BTC. اليس جميل تتعلم عن اكبر مجال طلبا من السنوات الاخيرة و تكسب العملات المشفرة.

القيام بمهام قصيرة

تعد خدمة Earn Coins مجرد واحدة من بين العديد الخدمات التي تدفع لك مقابل البيتكوين BTC كلما انهيت مهمة قصيرة، المهام تكون مثل مشاعدة الإعلانات أو مقاطع الفيديو. ايضا الخدمات و المهام التي ستقوم بها يمكن ان تحصل على مقابلها بالعملات المشفرة البديلة، و يمكنك استبدالها مقابل BTC.

بالطبع ، هناك العديد من الطرق الأخرى للحصول على العملات المشفرة مقابل قيامك بشيئ معين، مثلا توجد العاب يمكنك بيع ما تكتسبه من تلك اللعبة يالبيتكوين، أو استخدام متصفح Brave للحصول على مكافآت استخدامك للمتصفح . وكل يوم تظهر طرق جديدة لكسب BTC، ولكما توسع اعماد البيتكوين كلما كانت الارباح عالية.

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