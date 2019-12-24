الحكومة الصينية: إصلاحات الفوركس سوف تتعامل مع العملات المشفرة

تام شمس - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 03:50 مساءً -

ألمحت الصين إلى أن معاملتها للعملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) قد تتغير مرة أخرى لأنها تتطلع إلى إصلاح أسواق الفوركس.

فحسبما ذكرت رويترز يوم ٢٤ ديسمبر نقلًا عن مسؤول حكومي كبير، سترافق مبادرة بحثية جديدة التوسع في برنامج بكين التجريبي للتمويل عبر الحدود.

الصين تتطلع للسيطرة على وضع جديد في الفوركس

تعمل المنصة، التي تم إطلاقها في مارس من هذا العام، حاليًا كمخطط رائد في ١٩ مقاطعة.

وقد صرح لو لي، نائب رئيس إدارة الدولة للنقد الأجنبي: "سنعمل تدريجيًا على توسيع نطاق البرنامج التجريبي وسيناريوهات تطبيق تكنولوجيا بلوكتشين في التمويل عبر الحدود والإدارة الكلية". وأضاف لو:

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"في الوقت نفسه، سندفع (الحكومة) إلى الأمام دراسة مستقبلية حول إصلاحات الصرف الأجنبي للتعامل مع العملات المشفرة واستكشاف بناء نظام تكنولوجيا الصرف الأجنبي والتكنولوجيا في ظل الوضع الجديد."

التركيز يظل على بلوكتشين لا بيتكوين

تأتي التعليقات واضحة، حيث تستعد الصين لإطلاق عملتها الرقمية للبنك المركزي، والتي أكد البنك المركزي أنها لن تتمتع بخصائص بيتكوين.

وتظل الأنشطة، لا سيما البورصات، التي تنطوي على عملات مشفرة غير خاضعة لسيطرة الدولة كلها محظورة بموجب سياسة تم سنها في سبتمبر ٢٠١٧.

ولم يذكر لو صراحة كيف ستؤثر نتائج الإصلاحات الجديدة على الوضع الراهن.

ولكن بالنسبة لبلوكتشين، وفي الوقت نفسه، لا تزال السلطات ملتزمة بنشر وتوسيع حالات الاستخدام، ومن بين أحدثها استخدام التكنولوجيا لإصدار السندات.