الريبل XRP يعاني من سيطرة الدببة على الاتجاه الهابط

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لا يزال سعر الريبل XRP يكافح من أجل اكتساب زخم الارتفاع في ظل سيطرة الدببة على الاتجاه وتراجع إلى ما دون 0.192 دولار مقابل الدولار الأمريكي.
بالأمس ، فشل XRP في الارتفاع بشكل كبير ، في حين ارتفع بيتكوين وإيثيروم بأكثر من 5%.
في الآونة الأخيرة ، كان هناك كسر تحت خط الاتجاه الصعودي الرئيسي مع وجود دعم بالقرب من 0.1955 دولار على الرسم البياني لكل ساعة لزوج XRP / USD.
هناك خطر حدوث المزيد من الجوانب السلبية دون مستويات الدعم عند 0.19 دولار على المدى القريب.
يظهر سعر Ripple إشارات هبوطية أدنى من 0.192 دولار مقابل الدولار الأمريكي ، في حين انخفض BTC و ETH بنسبة 4%. قد ينخفض سعر XRP أكثر نحو دعم 0.1850 دولار.
تحليل سعر الريبل XRP
بالأمس ، كانت هناك زيادة قوية في عملات البيتكوين و Ethereum ، ولكن فشل سعر الريبل XRP في اكتساب الزخم مقابل الدولار الأمريكي. يبدو أن فشل XRP في اكتساب القوة كان علامة تحذير على أن BTC و ETH قد يكافحان أيضًا لمواصلة الارتفاع.
في الآونة الأخيرة ، انخفض كل من BTC و ETH بنحو 5% وقلصا معظم المكاسب. بدأ Ripple أيضًا في انخفاض جديد بعد فشله في تجاوز منطقة المقاومة الرئيسية البالغة 0.2 دولار.
تم تشكيل قمة تأرجح بالقرب من 0.1986 دولار قبل أن ينخفض السعر إلى ما دون 0.195 دولار. علاوة على ذلك ، كان هناك كسر تحت خط الاتجاه الصعودي الرئيسي مع وجود دعم بالقرب من 0.1955 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج XRP / USD.
يتداول السعر الآن أدنى بكثير من مستوى 0.195 دولار ومتوسط الحركة البسيط لكل 100 ساعة. علاوة على ذلك ، فقد كسر مستوى الدعم عند 0.192 دولار وتم تداوله بالقرب من 0.188 دولار. يتشكل الان القاع بالقرب من 0.1884 دولار و يحاول السعر التماسك.
فقد ارتفع فوق مستوى تصحيح فيب 23.6% من الانخفاض الأخير من أعلى مستوى عند 0.1986 دولار إلى مستوى 0.1884 دولار. عقبة أولية بالقرب من 0.1925 دولار و متوسط الحركة البسيط لكل 100 ساعة.
تقع المقاومة الرئيسية الأولى بالقرب من مستوى 0.195 دولار وخط الاتجاه الهبوطي المتصل على نفس الرسم البياني. بالإضافة إلى ذلك ، فإن مستوى تصحيح فيب بنسبة 50% للتراجع الأخير من أعلى مستوى عند 0.1986 دولار إلى مستوى 0.1884 دولار يقع بالقرب من مستوى 0.1935 دولار.
لذلك ، هناك حاجة إلى كسر صعودي أعلى من 0.1935 و 0.1950 دولار للحركة الصعودية اللائقة. لا تزال المقاومة الرئيسية بالقرب من 0.2 دولار ، فوقها يمكن أن يتحرك السعر إلى منطقة إيجابية.
على الجانب السلبي ، يقع الدعم المبدئي بالقرب من 0.19 و 0.188 دولار ، وأدناه يوجد خطر حدوث المزيد من الخسائر أقل من 0.185 و 0.182 دولار.
بالنظر إلى الرسم البياني ، يظهر سعر الريبل XRP إشارات هبوطية أدنى من 0.195 دولار وقد يتراجع أكثر إذا واصل كل من بيتكوين وإيثيروم الانخفاض في المدى القريب.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.