مؤشر الحركة البسيط 100 سيحدد اي اتجاه سيسلك البيتكوين

فشل سعر البيتكوين في تمديد مكاسبه فوق 7700 دولار وانخفض أكثر من 400 دولار مقابل الدولار الأمريكي.

يتداول السعر الآن دون مستوى 7400 دولار وانخفض بالقرب من منطقة الدعم 7260 دولار.

في وقت سابق ، كان هناك كسر أسفل مثلث الاتصال مع دعم بالقرب من 7500 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

يجب أن يظل الزوج فوق دعم 7120 دولار لتجنب الانعكاس الهبوطي في المدى القريب.

عاد سعر البيتكوين إلى منطقة الدعم الرئيسية البالغة 7200 دولار مقابل الدولار الأمريكي. يواجه BTC الآن الكثير من العقبات بالقرب من مستويات 7400 دولار و 7500 دولار.

تحليل سعر البيتكوين

بالأمس ، شهدنا ارتفاعًا قويًا في سعر البيتكوين فوق مستوى المقاومة البالغ 7500 دولار مقابل الدولار الأمريكي. علاوة على ذلك ، ارتفع السعر فوق مستوى 7600 دولار ومؤشر الحركة البسيط 100 ساعة.

ومع ذلك ، كافح المضاربون على الارتفاع في اكتساب قوة فوق مستويات 7680 و 7700 دولار. كانت هناك محاولتان لاختراق المقاومة التي تبلغ 7700 دولار ، ولكن الدببة نجحت في الدفاع جعل السعر اسفل 8000 دولار.

نتيجة لذلك ، كان هناك انخفاض جديد أدنى مستوى الدعم 7500 دولار والمحور 7400 دولار. علاوة على ذلك ، كان هناك كسر أسفل مثلث الاتصال مع دعم بالقرب من 7500 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

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انخفض سعر البيتكوين بأكثر من 400 دولار وتم تداوله حتى دون مستوى الدعم البالغ 7320 دولار. أخيرًا ، تم تداوله بالقرب من الدعم عند 7260 دولارًا وتشكيل قاع بالقرب من 7267 دولار.

تجاوز BTC بعض العقبات الرئيسية بالقرب من 7300 دولار و 7400 دولار لبدء حركة صعودية قوية. يبدو أن منطقة الدعم البالغة 7200 دولار مهمة جدًا إلى جانب المتوسط ​​المتحرك البسيط 100 ساعة.

وعلى الجانب العلوي ، توجد مقاومة أولية بالقرب من مستوى 7360 دولار. إنه قريب من مستوى تصحيح فيب 23.6% من الانخفاض الأخير من أعلى مستوى عند 7668 إلى 7226 دولار.

ومع ذلك ، تقع المقاومة الرئيسية الأولى بالقرب من مستويات 7480 دولار و 7500 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، فإن مستوى تصحيح فيب 50% من الانخفاض الأخير من 7686 إلى 7267 دولار هو 7477 دولار.

لذلك ، يجب أن يتجاوز بيتكوين مستويات المقاومة 7400 دولار و 7500 دولار لإعادة النظر في منطقة المقاومة الرئيسية البالغة 7700 دولار. على الجانب السلبي ، فإن مستويات 7260 و 7200 دولار تمسك المفتاح. يقع الدعم الرئيسي التالي بالقرب من 7120 دولار ، والذي يمكن أن يبدأ السعر في انخفاض حاد.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يقع سعر البيتكوين تحت ضغط أقل من 7400 و 7500 دولار. من المحتمل أن يتفق المضاربون على الارتفاع طالما أن السعر أعلى من 7120 دولار.