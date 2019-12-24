مسؤولٌ في البنك المركزي الصيني: اليوان الرقمي سيكون مختلفًا عن بيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 03:51 صباحاً - قال نائب مدير بنك الصين الشعبي (PBoC) مو تشانغ تشون إن الشكل الرقمي لليوان سيكون مختلفًا عن عملة بيتكوين (BTC) والعملات المستقرة.

حيث ذكرت صحيفة "تشاينا تشاينا مورنينغ بوست" يوم ٢٢ ديسمبر أن رئيس معهد أبحاث العملة الرقمية في بنك الصين الشعبي (PBoC) قال إن العملة الرقمية الصينية ستكون شكلًا رقميًا لليوان مع عدم وجود مجال للتكهن بقيمته ودون دعم من سلة عملات. وأوضح مو:

"إن العملة ليست للمضاربة. فهي تختلف عن عملة بيتكوين أو التوكنات المستقرة، والتي يمكن استخدامها للمضاربة أو تتطلب دعمًا من سلة عملات." Advertisements

وقد أشار مو مؤخرًا إلى أن العملة الرقمية الوطنية الصينية الجديدة ستعمل في نظام من مستويين، مع بنك الصين الشعبي في الأعلى، والبنوك التجارية مسموح بها في المستوى الثاني من النظام المركزي.

بنك الصين الشعبي يبدأ التجارب لتقييد المعاملات النقدية الكبيرة

في نوفمبر، أعلن بنك الصين الشعبي عن عزمه تنفيذ تجريبي مع قيود على المعاملات النقدية واسعة النطاق التي ستستمر لمدة عامين وسيتم تنفيذها على مراحل في مقاطعة هيبي ومقاطعة تشي جيانغ ومدينة شنزن.

وفي الشهر نفسه، أوضح مو أن الصين لا تشن حربًا على النقد من خلال إدخال عملتها الرقمية الخاصة بها. بدلًا من ذلك، تعتزم بكين للعملة الجديدة أن تستكمل عملة اليوان الورقية.