مؤكَّد: بيتباي يختبر انقطاعًا في خدمة الدفع ببيتكوين لمدة ٣ ساعات

تام شمس - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 02:58 صباحاً - أكدت شركة "بيتباي"، وهي إحدى كبرى شركات تقديم خدمات الدفع بالعملات المشفرة، أن خدمتها قد عانت من انقطاع مؤقت لمدفوعات بيتكوين (BTC) يوم ٢٢ ديسمبر.

حيث لم تكن مدفوعات بيتكوين متوفرة لفترة قصيرة بلغت ٣,٥ ساعات تقريبًا على بيتباي حيث كانت الشركة تعمل على حل مشكلات المعاملة، وذلك حسبما نشر تدعم بيتباي في تغريدة يوم ٢٢ ديسمبر. ووفقًا للمعلومات، تمت استعادة الخدمة بحلول الساعة ٤:٢٥ مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

العديد من المستخدمين يشتكون من هذه الأمر

قبل إشعار بيتباي الرسمي بشأن مشكلات الدفع في بيتكوين، أبلغ عدد من المستخدمين أن الخدمة غير متوفرة. حيث اقترح بعض مستخدمي بيتباي على تويتر أن النظام قد عطل مدفوعات بيتكوين لجميع التجار، مشيرًا إلى أن الخدمة لم تكن متوفرة في العديد من المتاجر.

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كما أشار مستخدم آخر على تويتر إلى قدرة بيتباي على نقل بيانات واجهة برمجة التطبيقات باعتبارها ميزة رئيسية للخدمة، بينما انتقد انقطاع الخدمة:

"أنا أحب خدمة بيانات واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك ولكنك يجب أن تقوموا بإصلاح المشكلات."

تأتي الأخبار بعد أن أطلقت بيتباي دعمًا لثلاثة عملات جديدة مستقرة: يو إس دي كوين (USDC)، ودولار جيميني (GUSD) وباكسوس ستاندرد توكن (PAX) يوم ١٠ ديسمبر. وحسبما تم الإبلاغ، فقد جلبت عمليات الإدراج الجديدة العدد الإجمالي للعملات المشفرة المدعومة من بيتباي إلى ستة، إلى جانب بيتكوين و بيتكوين كاش (BCH) وإيثريوم (ETH).