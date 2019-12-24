شركة الوساطة المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات BitOoda تؤمن تمويلًا أوليًا بقيمة ٧ ملايين دولار

تام شمس - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 12:54 صباحاً - حصلت شركة BitOoda للوساطة المالية ومقرها الولايات المتحدة على تمويل بقيمة ٧ ملايين دولار من كبار المستثمرين بما في ذلك كبار التنفيذيين السابقين في جي بي مورغان.

تأسست BitOoda في عام ٢٠١٧، وهي بمثابة منصة خدمات مالية للأصول الرقمية تجمع بين التمويل الرقمي والعلوم التطبيقية.

مستثمرون سابقون في شركة بريتش بتروليوم وجي بي مورغان وإس وبي غلوبال بلاتس

وفقًا لإعلان رسمي يوم ٢٣ ديسمبر، فإن جولة BitOoda الجديدة تضمنت مؤسس الشركة الدولية لتحليل الطاقة PIRA Energy "غاري روس"، الذي كان أيضًا رئيسًا سابقًا لتحليلات النفط العالمية وكبير خبراء الطاقة في إس وبي غلوبال بلاتس. ومن بين المستثمرين الآخرين روي سلامة، المدير الإداري السابق ورئيس مجموعة فرص الاستثمار العالمية في جي بي مورغان، وكذلك كالفين شلنكر، المدير التنفيذي السابق في بريتش بتروليوم.

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كما هو مذكور في الإعلان، فقد ميزت الشركة نفسها من خلال تصميم وتنفيذ اثنين من المنتجات الرئيسية بما في ذلك مبادلة مالية BitOoda Difficulty وعقود قوة الهاش المادية BitOoda Hash.

BitOoda مسجلة لدى الهيئات التنظيمية الرئيسية في الولايات المتحدة مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة

تشمل عمليات الشركة التسجيل كوسيط لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية وهيئة تنظيم الصناعة المالية، بالإضافة إلى التسجيل كوسيط مُعرّف لدى لجنة تداول السلع الآجلة والرابطة الوطنية للعقود الآجلة.

وقد أشار تيم كيلي مؤسس ومدير شركة BitOoda إلى أن الجولة الأولية تفتح فرص النمو الرئيسية بما في ذلك اعتبارات الشركة لتوسيع عملياتها في كل من الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا.