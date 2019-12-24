هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية تحذر من ٣ منصات تداول تبدو مشابهة بشكل مثير للريبة

تام شمس - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 12:00 صباحاً - أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية (CySEC) مؤخرًا تحذيرًا من حوالي ٢٠٠ منصة استثمارية غير مسجلة، تبدو ثلاثة منها متشابهًا بشكل لافت، وتعلن عن علاقات مزورة مع شركة بي دي سويس المرخصة والمنظمة.

وقد نشرت هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية تحديثًا لقائمة عناوين مواقع الويب غير الموافق عليها في ١٠ ديسمبر، والتي تحتوي الآن على ١٨٧ اسمًا مختلفًا.

حيث لاحظ هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية في الجزء العلوي من قائمتها المنشورة:

"لا يتم تضمين أو تشغيل النطاقات المدرجة في القائمة التالية من قبل شركات الاستثمار القبرصية (CIFs) التي أذنت بها هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية لتوفير خدمات الاستثمار". Advertisements

وفي موجز بتاريخ ٢٣ ديسمبر، أفادت "فاينانس ماغنتس" عن أربعة وسطاء استثمار غير مرخصين، أدرجتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية في قائمتها - Nervic Fx Trade وCrypt Fx Tm وUrban Fx Trade وIntense Fx Trade. وتضمنت المقالة أن هذه العمليات تم ربطها بشكل غير دقيق بشركة بي دي سويس القابضة، وهي منصة تداول مرخصة ومشروعة بشكل قانوني مع هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية.

وأخبرت بي دي سويس فاينانشال ماغنتس:

"أنشأت بي دي سويس عملية داخلية على مر السنين ويتم تنبيهنا من خلال البرامج المهنية وكذلك من قبل العملاء أنفسهم على مواقع الويب المستنسخة أو الأطراف الثالثة الت تستخدم اسم علامتنا التجارية للاحتيال. وتحتفظ إدارة الامتثال في بي دي سويس باتصال مستمر مع المنظمين وتتخذ إجراءً فوريًا، وتبلغ عن الاحتيال واستنساخ المواقع متى وصلوا انتباهنا.

وقد كشفت المزيد من عمليات التفتيش من كوينتيليغراف عن ثلاث من بين المنصات الأربع المذكورة (Nervic Fx Trade وCrypt Fx Tm وIntense FX Trade) تبدو متماثلة تمامًا تقريبًا، على الرغم من أن كل نطاق له اسم عمل مختلف في الركن العلوي الأيسر من صفحة موقعه على الويب. ويبدو أن المنصات تقدم كل من تداول العملات الأجنبية (FX)، وكذلك تداول أصول العملات المشفرة.