تومسون رويترز تتعاون مع فيرادي على أداة لمعالجة ضرائب العملات المشفرة

تام شمس - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 12:00 صباحاً - أعلنت شركة تومسون رويترز، وهي المجموعة الإعلامية متعددة الجنسيات العملاقة، يوم ١٩ ديسمبر عن شراكتها مع فيرادي، وهي شركة متخصصة في المحاسبة والإبلاغ للعملات المشفرة وأصول بلوكتشين. وستتعاون الشركتان على طرح أداة لحساب ضريبة العملات المشفرة الجديدة في السوق.

وسيتضمن منتج تومسون رويترز GoSystem Tax RS قريبًا "منظم العملات الظاهري" للأفراد الذين يبلغون عن معاملات العملات المشفرة في نموذج الضريبة ١٠٤٠. ووفقًا لتومسون رويترز، ستعمل الأداة الضريبية كنقطة واحدة لإدخال البيانات ومراجعتها للمعاملات بالعملة الافتراضية بما في ذلك التبادل والانقسامات الكلية والمشتريات والدفع مقابل الخدمات المقدمة.

وسيوفر ذلك لمحترفي المحاسبة البيانات الصحيحة اللازمة عند مساعدة العملاء على تسوية معاملات العملات المشفرة. علاوة على ذلك، سيتمكن مستخدمو نظام بلوكتشين للمحاسبة Ledgible من فارادي من إعداد تقارير جاهزة لمنتجات تومسون رويترز من GoSystem Tax وUltra Tax.

قال كيل كانتي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرادي، لكوينتيليغراف:

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"بمجرد قيام مستخدمي Ledgible بدمج نشاطهم في المحفظة والبورصة، فسيكونون قادرين على إخطار المتخصصين في مجال المحاسبة بأن البيانات جاهزة للعمل. ويمكن لمعدي معلومات الضرائب بعد ذلك إحضار تلك البيانات إلى منتج GoSystem Tax، ووضعها في منظم العملات الظاهري."

ووفقا لكانتي، تعتزم تومسون رويترز عرض منظم العملات الافتراضية في وقت ما من هذا العام.

بيانات عملات مشفرة موثوقة

في حين أن منظم العملات الافتراضية سيكون مفيدًا للغاية لأصحاب العملات المشفرة الذين يتعاملون مع الضرائب هذا العام، إلا أنه يظل هناك تحديًا يتمثل في جمع البيانات الموثوقة للعملات المشفرة بسبب طبيعتها اللامركزية.

حيث أوضح كانتي أن السبب الرئيسي وراء تكوين تومسون رويترز الشراكة مع فيرادي هو ضمان الحصول على بيانات موثوقة.