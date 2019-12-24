بولونيكس تسمح بسحب يصل إلى ١٠٠٠٠ دولار يوميًا لحسابات بدون ممارسات اعرف عميلك

تام شمس - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 12:00 صباحاً - أعلنت بورصة العملات المشفرة "بولونيكس" عن حساب جديد يطلق عليه المستوى ١ - يسمح بسحب ما يصل إلى ١٠٠٠٠ دولار يوميًا دون الحاجة إلى تطبيق ممارسة اعرف عميلك (KYC) بالكامل عند الالتحاق.

ووفقًا للإعلان الذي نشرته البورصة يوم ١٩ ديسمبر، تم إنشاء فئة الحساب الجديدة كرد فعل على تعليقات المستخدمين. ويقرأ منشور المدونة:

"لقد سمعنا تعليقاتكم مرارًا وتكرارًا حول الرغبة في استخدام بولونيكس دون التخلي عن هويتكم. وقد أردنا أن نجعل هذا حقيقة واقعة لفترة من الوقت الآن، ونأسف لأنه استغرق منا وقتًا أطول مما نود."

تداول مجهول

من الآن فصاعدًا، أصبح بإمكان المستخدمين الجدد الاشتراك في بولونيكس بدون ممارسات اعرف عميلك والوصول إلى ودائع غير محدودة، والتداول الفوري وسحب ما يصل إلى ١٠٠٠٠ دولار يوميًا. ولإعداد الحسابات، يقال إن المستخدمين بحاجة فقط إلى تقديم عنوان بريد إلكتروني واختيار كلمة مرور. ويمنح المستوى أيضًا الوصول إلى مسابقات المنصة، وخدمة التكديس والدردشة. وتقترح البورصة أيضًا اتخاذ خطوات إضافية لضمان أمان الحساب:

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"كما هو الحال مع أي حساب، نوصي بشدة بإنشاء مصادقة ثنائية العوامل في أقرب وقت ممكن لتوفير طبقة إضافية من الأمان."

وتُظهر البيانات الواردة على الموقع الرسمي أن حسابات المستوى الأول لا تتمتع بحق الوصول إلى التداول بالهامش والإقراض وتحويل العملات الورقية. علاوة على ذلك، لديهم محدودية استرداد مصادقة ثنائية العوامل وإعادة تعيين كلمة المرور اليدوي والتحويلات اليدوية للأموال ووظائف استرداد الأموال.

وتقوم بولونيكس حاليًا بترقية حسابات العملاء وإلغاء تجميد الحسابات الحالية التي لم يتم التحقق منها. ومع ذلك، ستستغرق العملية بضعة أشهر للوصول إلى المستخدمين.